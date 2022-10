Lidiji Jerkič nov petletni mandat na čelu ZSSS

Lidija Jerkič je ob robu dogodka opisala, zakaj je pomemben sindikalizem. "Kapital je vladar sveta. V sindikatih poskušamo temu kapitalu iztrgati tisti delček, ki ne bi šel lastnikom kapitala, ampak tistim, ki poskrbijo za to, da ta kapital raste. Mi smo pravzaprav protiutež temu kapitalu, prizadevanja pa gredo vedno v smer, da bi imeli od zasluženega kaj več tudi ljudje, da bi bil njihov standard boljši, da bi bil njihov ekonomski in socialni položaj ustreznejši," je dejala.

Lidija Jerkič je ob robu dogodka opisala, zakaj je pomemben sindikalizem. "Kapital je vladar sveta. V sindikatih poskušamo temu kapitalu iztrgati tisti delček, ki ne bi šel lastnikom kapitala, ampak tistim, ki poskrbijo za to, da ta kapital raste. Mi smo pravzaprav protiutež temu kapitalu, prizadevanja pa gredo vedno v smer, da bi imeli od zasluženega kaj več tudi ljudje, da bi bil njihov standard boljši, da bi bil njihov ekonomski in socialni položaj ustreznejši," je dejala. Foto: STA

Delegati so na kongresu ZSSS včeraj za predsednico zveze s petletnim mandatom znova izvolili Lidijo Jerkič. "Naše delo bodo usmerjali skrb za socialni in materialni položaj članstva, prijazen prehod v zeleno in digitalno družbo, urejanje novih oblik dela, spodbujanje izobraževanja, varstvo pravic iz dela ter varno in zdravo delo," je napovedala po izvolitvi.

Lidija Jerkič je v nagovoru delegatov dopoldne v Ljubljani dejala, da si na kongresu leta 2017, ko je bila izvoljena za svoj prvi mandat, "niso mogli bolj napačno predstavljati obdobja, ki je sledilo".

Kot je spomnila, se je pojavila epidemija covid-19, z njo pa hitra digitalizacija. Zgodil se je prehod delavcev v popolnoma druge poklice, povečala se je prekarnost, razmahnilo se je platformno delo, zgodilo se je "hitro usihanje demokracije", je naštela.

V petih letih so se zamenjale štiri vlade, z njimi pa štirje ministri za delo, je povzela in dodala, da je to povzročilo veliko nekonsistentnost, saj se je menjal celoten koncept delovanja države. "Slovenija je bila nekako podobna ladji, ki je izgubila premec in jo veter porine v smer, v katero pač jo. Upam, da se je to negotovo obdobje končalo," je dejala.

Kritična je bila tudi, ker je bil za več kot leto dni prekinjen socialni dialog. "Nikoli prej se ni zgodilo, da tisti, ki bi se moral najbolj truditi za to, to je minister za delo, razen na verbalni ravni, ni mignil s prstom, da bi dialog spet stekel," je bila ostra.

Po njenih besedah so se v zvezi v zadnjih petih letih trudili delovati na način, kot so najbolje znali. Zaradi covida jim je bilo onemogočeno članstvo, "kar ima včasih posledice pri včlanjevanju in odnosih, a ne dvomim, da bomo to popravili", je bila optimistična.

"To je bitka, ki traja 150 let in bo še trajala"

V izjavi za medije ob robu dogodka je opisala, zakaj je pomemben sindikalizem. "Kapital je vladar sveta. V sindikatih poskušamo temu kapitalu iztrgati tisti delček, ki ne bi šel lastnikom kapitala, ampak tistim, ki poskrbijo za to, da ta kapital raste. Mi smo pravzaprav protiutež temu kapitalu, prizadevanja pa gredo vedno v smer, da bi imeli od zasluženega kaj več tudi ljudje, da bi bil njihov standard boljši, da bi bil njihov ekonomski in socialni položaj ustreznejši," je dejala. "To je bitka, ki traja 150 let in bo še trajala. Prepričana sem, da smo sindikati, čeprav nismo najboljši, edini, ki si prizadevamo v to smer," je dodala.

Med ključnimi prioritetami za naprej je izpostavila ukvarjanje z novimi oblikami dela, saj se trg dela spreminja, v tem kontekstu s platformnim delom, ki je v celoti neurejeno, in drugimi oblikami prekarnosti.

Ukvarjali se bodo tudi s plačami, ne samo v javnem, temveč tudi v zasebnem sektorju. "Tukaj ostajajo ideja socialnega sporazuma, ideja splošne kolektivne pogodbe, spodbujanje kolektivnega pogajanja, ob tem pa ne samo minimalna plača, temveč vse plače," je naštela.

Prav tako načrtuje poudarek na varnosti in zdravju pri delu, saj je to "nekaj, kar vsi potiskamo v ozadje, pa je to narobe, saj gre za 900 tisoč zaposlenih ljudi", ter izobraževanju. "Želja je, da sindikati svojemu članstvu ponudimo boljše priložnosti na trgu dela in to izobraževanje gotovo je," je navedla.

Podprlo jo je 69 delegatov, proti jih je bilo 14

"Pred nami je novo mandatno obdobje, za katero si želimo v prvi vrsti več varnosti in predvidljivosti," pa je Jerkičeva dejala po izvolitvi, pri čemer je za njeno imenovanje glasovalo 69 delegatov, proti jih je bilo 14.

Po njenih navedbah so z vojno v Ukrajini ogrožene temeljne civilizacijske pridobitve, izzivi zelenega prehoda pa ogrožajo vrsto delovnih mest, ki bodo postala nepotrebna. "V negotovih razmerah vendarle ne smemo pozabiti, da prostor za izboljšave obstaja ter da je naša glavna naloga, da ga izboljšamo za delavko in delavca," je razložila.

Delegati so izvolili tudi generalnega sekretarja zveze, in sicer je bil z 72 glasovi za in 13 proti potrjen Boštjan Medik. "Kongres vidim kot točko, ki razmejuje dve obdobji. Na tej točki se ustavimo, globoko vdihnemo, pogledamo nazaj in se zazremo v prihodnost. Zavedati se moramo odgovornosti do naših članov, tudi preostalih, ki niso naši člani, pa pričakujejo, da bomo opravili svojo nalogo oziroma poslanstvo," je dejal po glasovanju.

Glasovalno pravico je imelo sto delegatov, glasovalo jih je 86. Pri glasovanju za predsednico so bile neveljavne tri glasovnice, pri glasovanju za generalnega sekretarja pa dve.

Prav tako so na kongresu potrjevali spremembe statuta, obravnavali in potrdili so poročilo o opravljenem delu v obdobju 2017-2022 ter programske usmeritve za mandatno obdobje 2022-2027.

ZSSS je največja sindikalna centrala v Sloveniji. Sestavlja jo 23 sindikatov dejavnosti iz industrijskega, storitvenega in javnega sektorja, skupaj pa šteje 130 tisoč članov.