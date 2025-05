Delegati so na današnjem izrednem kongresu ZSSS v drugem krogu za novega predsednika zveze izvolili dolgoletnega izvršnega sekretarja ZSSS Andreja Zorka, ki je prejel 51 od skupno 83 glasov. Na funkciji bo do konca mandatnega obdobja leta 2027. Dosedanja predsednica Lidija Jerkič je namreč mandat zaključila predčasno.

Zorko, ki se bo na funkcijo zavihtel z mesta izvršnega sekretarja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za sistemska vprašanja in socialni dialog, je med prednostnimi nalogami ob kandidaturi napovedal izpolnitev programskih usmeritev ZSSS za obdobje 2022-2027.

Ob tem je napovedal tudi aktiven pristop k povečevanju članstva, izboljšanju organizacijskega delovanja, uveljavljanju načela pravičnosti in enakosti ter stalnemu prilagajanju potrebam delavcev v sodobnem delovnem okolju.

Njegova protikandidata sta bila generalni sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc ter podpredsednik Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije, zadolžen za kovinsko industrijo, Dušan Kaplan.

Švarc je v nagovoru zbranim današnje glasovanje izpostavil kot odločanje o konceptu sindikalizma, v skladu s katerim bo zveza delovala v bodoče. Napovedal je zavzemanje za dvig plač, nadgradnjo dodatkov k plači, dvig nadomestil, skrajševanje polnega delovnega časa ter preprečitev zmanjševanja pokojnin in daljšanja delovne aktivnosti, so sporočili iz zveze.

Kaplan je izpostavil, da mora ZSSS narediti razvojni korak naprej in se vrniti k članstvu. Posebej je poudaril pomen medgeneracijskega sodelovanja, vključevanja mladih in usklajevanja interesov sindikatov dejavnosti v korist članstva.

Zorko zmagal v drugem krogu

Za izvolitev novega predsednika je bil sicer potreben drugi krog. V prvem je Zorko prejel 39 glasov, Švarc 32, Kaplan pa 13. V drugi krog glasovanja sta se tako uvrstila Zorko in Švarc, pri čemer je prvi prejel 51 glasov, drugi pa 32.

Zorko je v zvezi zaposlen od leta 1997, izvršni sekretar pa je bil od leta 2008. Pravnik po izobrazbi je prve sindikalne izkušnje nabiral pri sindikalni pravni pomoči na terenu, pa tudi kot sekretar sindikata dejavnosti in sekretar območne organizacije ZSSS.

Na čelu ZSSS bo nasledil Lidijo Jerkič, ki je zvezo vodila od leta 2017 in je predčasen odhod napovedala že na kongresu leta 2022. Za to se je odločila, ker prihodnje leto odhaja v pokoj. Kot je poudarila na današnjem kongresu, imajo prav sindikati zasluge za to, da je Slovenija danes socialna in pravna država z nizko stopnjo neenakosti in razvito skrbjo za šibkejše.

Pred Jerkič je funkcijo predsednika zveze dolga leta opravljal Dušan Semolič.

Največjo sindikalno centralo v Sloveniji sestavlja 22 sindikatov dejavnosti, skupno pa šteje okoli 130.000 članov.