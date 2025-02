Znano je, kdo kandidira za prvega sindikalista Slovenije

Za naslednika Lidije Jerkič, ki se poleti predčasno poslavlja z mesta predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), se potegujejo Brane Dimić, Dušan Kaplan, David Švarc in Andrej Zorko. Zdaj so na vrsti sindikati zveze, da se do evidentiranih kandidatov opredelijo, volitve predsednika pa bodo predvidoma maja.

Lidija Jerkič je že na kongresu največje sindikalne centrale v državi leta 2022, ko je bila drugič izvoljena za njeno vodenje, napovedala, da bo mandat zaključila predčasno, zato so v ZSSS maja lani sprejeli časovnico opravil za nadomestne volitve.

Evidentiranje kandidatov se je zaključilo 20. januarja, soglasje za kandidaturo pa so do roka podali štirje kandidati: nekdanji prvi sindikalist v Kemofarmaciji, sicer član Sindikata delavcev trgovine Slovenije Brane Dimić, podpredsednik Sindikata kovinske in elektroindustrije (Skei) Slovenije in sindikalist v novomeškem podjetju Revoz Dušan Kaplan, generalni sekretar Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije David Švarc in dolgoletni izvršni sekretar zveze Andrej Zorko, so za STA potrdili v ZSSS.

Dimić: Sem brez stricev in tet iz ozadja

Dimić je za STA pojasnil, da ZSSS vidi kot povezovalca med sindikati, ki pokrivajo različne dejavnosti, a imajo skupni cilj, to je izboljšati položaj in delovne pogoje svojih članov. Kot je poudaril, vidi možnost in priložnost za veliko izboljšav ZSSS ter krepitev povezanosti med sindikati v zvezi. Prepričan je, da mora biti predsednik ZSSS "neobremenjen s preteklostjo in različnimi povezavami med člani sindikatov in njihovimi vidnejšimi predstavniki ter politično neopredeljen", sam pa da je "povsem nepopisan list, brez stricev in tet iz ozadja", zato lahko vsakomur pogleda v oči.

Kaplan izziv vidi v vključevanju novih generacij v sindikalni ustroj

Kaplanova vizija ZSSS medtem temelji na štirih ključnih načelih, to so krepitev solidarnosti in enotnosti, izboljšanje delovnih pogojev, zagotovitev socialne pravičnosti ter krepitev sindikalne moči in vpliva. "Verjamem, da sindikalno gibanje ni le potrebna in neizogibna sila v družbi, ampak tudi ključen dejavnik za pravično, solidarno in enakopravno Slovenijo. Vsi smo priča spremembam, ki potekajo v svetu dela – digitalizacija, globalizacija, neenakosti v prihodkih in vse večja negotovost na trgu dela so samo nekateri izmed izzivov, s katerimi se soočamo. Vključiti nove generacije zaposlenih v sindikalni ustroj je zagotovo eden od večjih izzivov," je podčrtal v motivacijskem pismu ob evidentiranju.

Švarc: Usodo delavskih pravic moramo aktivneje vzeti v svoje roke

"Moj namen je delovati v smeri aktivnejšega sindikalizma na vseh ravneh ZSSS, od ravni podjetja do vrha zveze. Usode delavskih pravic, pogojev dela, plačila za delo, prekarnega dela, upokojitvenih pogojev, višine pokojnin ... ne smemo prepuščati dobri volji političnih akterjev in kapitala, ki stojita na nasprotni strani, ampak jo moramo aktivneje vzeti v svoje roke," je povedal Švarc. Konkretne premike bi zasledoval pri zvišanju najnižjih osnovnih plač na raven minimalne plače tudi v zasebnem sektorju in pri preprečevanju "škodljivih posegov v pokojninski sistem". V primerih, ko je socialni dialog zlorabljen, se ne bi bal poseči po protestih in prekinitvah dela, je nakazal za STA.

Zorko: Preseči je treba delitev na "vaše in naše" znotraj ZSSS

Zorko pa je napovedal izpolnitev programskih usmeritev ZSSS za obdobje med 2022 in 2027, ob tem pa tudi aktiven pristop k povečevanju članstva, izboljšanju organizacijskega delovanja, uveljavljanju načela pravičnosti in enakosti ter stalnemu prilagajanju potrebam delavcev v sodobnem delovnem okolju. Zavzel se bo tudi za krepitev moči sindikatov dejavnosti s ciljem krepitve zveze same, nagovarjanje različnih generacij, zagotavljanje socialne pravičnosti in pravičnega zelenega prehoda. V motivacijskem pismu ob evidentiranju se je dotaknil tudi potrebe po enotnosti zveze: "Treba je preseči blokovsko delitev znotraj ZSSS, delitev na 'vaše in naše', in se zavedati, da smo eno."

Časnik Večer, ki je prvi razkril imena kandidatov, je pred dnevi poročal, da je Dimića predlagal Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Kaplana Skei, Švarc za zdaj kandidira s podporo petih sindikatov, Zorka pa da so za predsedniškega kandidata predlagali vsaj štirje sindikati in dve območni sindikalni organizaciji.

Volitve predsednika so načrtovane maja

Zdaj so na potezi sindikati, člani ZSSS, skupaj jih je 22, ki se morajo do konca marca opredeliti do evidentiranih kandidatov. Aprila je predviden sprejem kandidatne liste za volitve predsednika, maja pa volitve predsednika, a se na ZSSS, kot so povedali za STA, še niso odločili, ali bodo za to sklicali kongres ali ne. Predsednika bodo namreč izvolili le za dve leti mandata, redni kongres je predviden za leto 2027.

Jerkič je predčasen odhod za STA potrdila oktobra. Tedaj je pojasnila, da se bo leta 2026 poslovila tudi s čela Skei in se upokojila. V zvezi z imenovanjem svojega naslednika je dejala, da ne namerava aktivno posegati v "te stvari in tudi prav je, da ne". Na čelu ZSSS je od leta 2017, ko je na tem mestu nasledila dolgoletnega predsednika Dušana Semoliča.