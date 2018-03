Leben: 109 milijonov evropskih sredstev za drugi tir ostaja zamrznjenih

Evropska komisija je dokončno potrdila vse potrebno v povezavi s 44 milijoni evrov za pripravljalna dela za projekt drugi tir. Preostalih 109 milijonov evrov sredstev EU pa ostaja zamrznjenih do uradnega izida referenduma, je državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben povedal po torkovih pogovorih v komisiji.

Aneks po navedbah državnega sekretarja Jureta Lebna omogoča, da je pripravljalna dela mogoče začeti ne glede na to, da bo referendum za projekt drugi tir ponovljen. Sicer bi bilo treba z njimi čakati do referenduma. Foto: STA

Leben je pogovore, ki jih je imel v torek v komisiji, opisal kot uspešne, saj bo danes tudi komisija podpisala aneks k pogodbi o subvenciji v povezavi s 44,3 milijona evrov za pripravljalna dela za projekt drugi tir.

Kdaj se bodo začela pripravljalna dela?

Ta evropska sredstva za študije in začetna gradbena dela niso bila predmet odločitve vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo referendum o zakonu o drugem tiru, ki določa finančno konstrukcijo projekta. Aneks po Lebnovih besedah omogoča, da se bodo omenjena sredstva prenesla na Republiko Slovenijo, pri čemer bo ministrstvo za infrastrukturo odgovorno za izvajanje tega projekta pripravljalnih del.

Leben danes ni odgovoril na vprašanje, kdaj se bodo začela pripravljalna dela. Pojasnil je, da bodo v petek pogovori z ministrstvom za finance, družbo 2TDK, direkcijo in infrastrukturnim ministrstvom o izvajanju teh del. Po načrtu naj bi jih začeli konec aprila. Ta načrt je po Lebnovih navedbah izvedljiv, podrobnosti pa bodo predstavili prihodnjih teden.

Če bo izid negativen, se pa bo treba s komisijo znova pogovoriti

V povezavi s 109 milijoni evrov za nadgradnjo povezave Koper-Divača v okviru t. i. blending razpisa pa so se v torek po Lebnovih besedah s komisijo žal dogovorili, da ta sredstva ostanejo zamrznjena do uradnih rezultatov referenduma. Slovenija mora na referendum, podpreti zakon in s pozitivnim izkupičkom bodo sredstva odmrznjena. Če bo izid negativen, se pa bo treba s komisijo znova pogovoriti, kako naprej, je pojasnil državni sekretar.

Časa za zaprtje finančne konstrukcije je eno leto po podpisu pogodbe, ki pa bo sledil v primeru pozitivnega izida referenduma, je še povedal. Komisija je v torek povedala, da je Slovenija verodostojna partnerica in da spodbuja nadaljevanje projekta drugi tir, je še izpostavil Leben.