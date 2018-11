Lastnik najdražjega hotela v Ljubljani napoveduje gradnjo novega

Hotel Intercontinental na Bavarskem dvoru je po dveh letih gradnje prve goste sprejel konec lanskega avgusta. Letos je bil v povprečju 70-odstotno zaseden, kar je po besedah Saše Zor, direktorice prodaje in marketinga v hotelu Intercontinental, nad pričakovanji.

To je sicer manj od primerljivih hotelov v Ljubljani (4* in 4* Superior), a kot zatrjujejo, to ni njihov glavni cilj. Bolj kot visoke zasedenosti si želijo "pravih gostov", ki bodo ustvarili visoko dodano vrednost.

"V primerjavi s preostalimi ljubljanskimi hoteli 4* in 4* Superior v prvem letu dosegamo 55 evrov višjo iztrženo povprečno ceno na sobo. V Ljubljano smo torej pripeljali novo, nišno skupino premium gostov. Ti so bolj zahtevni, a so za svoje udobje pripravljeni plačati več. K temu je zagotovo prispevala hotelska veriga, ki daje garancijo za kakovost in prek katere so nam na voljo dodatni prodajno-marketinški kanali," pojasnjuje Zorova in dodaja, da se precejšen delež gostov za njihov hotel odloči zato, ker so zvesti člani Intercontinentalovega programa zvestobe. Ta šteje več kot sto milijonov članov po svetu, ki redno prejemajo informacije tudi o dogajanju v Ljubljani.

V visoki sezoni, ki traja od aprila do konca oktobra, so bili večinoma 90-odstotno zasedeni, večkrat tudi razprodani. Predsedniški apartma, za katerega je treba odšteti od 1.700 evrov dalje na noč, je bil zaseden več kot 30-odstotno.

Prevladujejo Američani, Slovenci ne tretjem mestu

Med gosti prevladujejo Američani, ki se radi odločajo za zaupanja vredne hotelske verige. Sledijo gostje iz Velike Britanije, na tretjem mestu pa so že slovenski gostje. Med temi gre večinoma za udeležence mednarodnih poslovnih dogodkov in kongresov, organiziranih v hotelu, v katerem tudi prenočijo.

Lestvico dopolnjuje gostje iz Nemčije, Italije, Francije, Kitajske, Avstrije, Srbije in Južne Koreje. Večinoma prespijo dve noči.

Zasedenost prvega petzvezdičnega hotela v Ljubljani je po besedah Saše Zor, direktorica prodaje in marketinga v hotelu Intercontinental, nad pričakovanji. Foto: Osebni arhiv

Ljubljana je še vedno sezonska destinacija. Pomlad in jesen sta tako za ljubljanske hotele najbolj intenzivni sezoni, saj se tedaj zvrstijo tako poslovni kot počitniški gostje. Poleti, ko prevladujejo počitniški gostje, imajo rekordno zasedenost sob, vendar tudi manjše prihodke.

Cene prenočitev v eni izmed 165 sob hotela intercontinental se prilagajajo sezoni, terminu, dogajanju v prestolnici … Ker so pozicionirani kot "price leader" oziroma dražji hotel, se cene gibljejo od 200 evrov navzgor za dvoposteljno sobo z zajtrkom. Doplačilo za drugo osebo znaša 20 evrov.

Iskanje ustreznih kadrov je velik izziv

Ker mora za izpolnjevanje strogih Intercontinentalovih standardov skrbeti več kot sto zaposlenih, je ustrezna delovna sila zanje velik izziv.

"V Sloveniji ni na voljo dovolj kadrov, ki bi bili izšolani na visoki ravni oziroma bi imeli primerljive izkušnje. Trenutno smo poleg hotela Kempinski v Portorožu edini hotel te kategorije po mednarodnih kriterijih. Pridobivanje kadrov iz tujine nam otežuje vizumski režim, hkrati pa nismo konkurenčni za kandidate iz EU zaradi visoke obdavčitve," pojasnjuje Zorova.

Opozarja, da Ljubljana še ni prepoznana kot luksuzna destinacija, temveč bolj tranzitna, kar se kaže tudi v kratkih dobah bivanja. Ta se približuje dvema dnevoma.

Za svoje goste bi si v Intercontinentalu želeli več trgovin prestižnih blagovnih znamk v prestolnici, restavracijo z Michelinovo zvezdico, učinkovite in pogostejše letalske povezave ...

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zorova o poslovnih rezultatih ne more govoriti, zatrjuje pa, da delajo z dobičkom. "Presegamo načrte lastnika hotela, ki so bili zastavljeni pred odprtjem," pravi.

Konkurenca bi jim prišla prav

Napovedane gradnje konkurenčnih hotelov v prestolnici se ne bojijo. Upali so celo, da bo hotel čez cesto, ki ga gradi Zlatarna Celje, petzvezdični, da bi se v prestolnici dvignila raven storitev. Prav tako imajo težave z nastanitvijo udeležencev večjih dogodkov v hotelu, saj vsem ne morejo ponuditi prenočitve na enaki ravni.

Kljub vsem tegobam lastnik hotela, srbski Delta Holding v lasti Miroslava Miškovića, že načrtuje gradnjo novega hotela v Ljubljani. Ta ne bo najvišje kategorije, bo pa del ene izmed mednarodnih hotelskih verig.

Več o tem nočejo razkrivati, podrobnosti bodo znane v začetku prihodnjega leta. "Lastnik ima v Ljubljani velike apetite," sklene Zorova.