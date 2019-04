Lastnik knjigarn na velikem nepremičninskem pohodu

Lastniku uspešne verige knjigarn Felix in enemu najbolj premožnih Slovencev je pred dnevi uspel največji nepremičninski posel do zdaj.

Podjetnik Srečko Mrvar je bil leta 2014 tik pred tem, da prevzame Mladinsko knjigo, osrednjo slovensko založbo in svojega glavnega konkurenta. Toda od nakupa je odstopil in se raje usmeril v bolj donosne posle z nepremičninami.

Po tem, ko je v središču Ljubljane že kupil več poslovnih stavb, je Mrvarju pred nekaj dnevi uspel največji posel do zdaj. Po naših podatkih je postal lastnik osemnadstropne poslovne stolpnice na Verovškovi cesti, znane pod imenom Mega Center 1.

Bo stolpnico bolje upravljal kot bančniki?

Za stolpnico, v kateri je okoli 6.000 kvadratnih metrov najemnih površin, je po neuradnih informacijah plačal okoli devet milijonov evrov. Kupnina je le malce nižja od tiste, ki bi jo moral pred štirimi leti odšteti za Mladinsko knjigo.

Do zdaj je bila stolpnica v lasti bančne skupine Unicredit, ki pa v zadnjih letih z njenim upravljanjem ni bila pretirano uspešna. Projektno podjetje MCL Re je namreč do leta 2017 kljub pomanjkanju pisarn v Ljubljani in razmeroma visokim najemninam poslovalo z izgubo.

Mrvar je za Siol.net potrdil nakup stolpnice, ki ga je v večji meri financiral z bančnimi posojili. Ohranil bo dejavnost oddajanja pisarn, vendar bo moral izboljšati rentabilnost, da bi si lahko v doglednem času vrnil vložek. "Verjamem, da nam bo to uspelo," je dodal.

"Stavba je v celoti oddana prvovrstnim najemnikom, tako da nas to seveda zelo veseli. Morda se bo v bodoče sprostil kakšen prostor tudi za naše sodelavke in sodelavce založbe, saj smo praktično edina večja založniška hiša v Sloveniji, ki svojih upravnih prostorov nima v Ljubljani," je pojasnil.

Poslovanje osrednje založniške dejavnosti je sicer v zadnjih letih stabilno, iz nje pa ustvarja dovolj denarnega toka, da lahko odplačuje najeta bančna posojila. Kot je povedal Mrvar, so v lanskem letu ustvarili rekordne rezultate.

Nepremičninski mogotec

Vse več prihodkov lastnik verige knjigarn Felix ustvarja tudi z oddajanjem nepremičnin.

Kupljena poslovna stolpnica v ljubljanski Šiški bo namreč postala del nepremičninskega portfelja, ki je bil konec leta 2017 na papirju vreden okoli 14 milijonov evrov. Večino tega Mrvar financira s kapitalom, njegova podjetja pa so imela najetih za več milijonov evrov posojil.

Med drugim imajo v lasti večje skladišče v industrijski coni v ljubljanskih Črnučah, ki ga oddajajo družbi Mimovrste, naši največji spletni trgovini. V lasti imajo tudi prodajalno na Bavarskem dvoru, na Miklošičevi cesti in še na nekaterih drugih lokacijah.

Za vlaganja v nepremičnine so se sicer odločili zaradi vse težjih razmer v založništvu, kjer se je v zadnjih desetih letih prodaja prepolovila. "Bistveno je, da je dejavnost oddajanja nepremičnin izrazito bolj predvidljiva in dolgoročno stabilna, v našem primeru pa tudi bolj dobičkonosna. Tudi samo tveganje v poslovanju se je z dodatno dejavnostjo zmanjšalo," je povedal Mrvar.

Kupil in po višji ceni prodal občinsko stavbo

O tem, kako donosno je zanj vlaganje v nepremičnine, pričata dva posla, ki jih je sklenil že kmalu po propadlem nakupu Mladinske knjige.

Jeseni 2015 je na Čopovi ulici kupil poslovno-stanovanjski objekt, v katerem je že prej delovala ena od njegovih knjigarn. Po dostopnih podatkih je za nepremičnino odštel okoli 1,3 milijona evrov, njen nakup pa je financiral z lastnimi sredstvi.

Leto dni pozneje mu je uspel še boljši posel. Od Mestne občine Ljubljana je kupil prazno trinadstropno hišo na Mestnem trgu. Za spomeniško zaščiteno nepremičnino, ki jo je občina leta 2008 neuspešno prodajala za 3,2 milijona evrov, je novembra 2016 plačal vsega 1,365 milijona evrov in jo že prodal naprej po višji ceni.

Nepremičnina v stari Ljubljani, ki jo je Mrvar ugodno kupil in dražje prodal

Aprila lani jo je kupilo podjetje The Hotel LJ Andreja Kremljaka, ki jo bo predvidoma do poletja letos preuredilo v štirizvezdični garni hotel z 39 sobami in 80 posteljami. Gostom bo ponujalo le prenočišče in zajtrk. Po naših podatkih je za nepremičnino odštelo nekaj več kot dva milijona evrov.

To pomeni, da je Mrvar ustvaril visok dobiček. Če ne upoštevamo morebitnih vlaganj v prenovo objekta in plačanega davka na promet nepremičnin, si je v letu dni in pol vrnil celoten vložek in ob tem zaslužil dodatnega več kot pol milijona evrov.