Krka že sedmič zapored najuglednejši slovenski delodajalec #foto

Direktorica kadrovskega sektorja v Krki Dori Gorenc je ob novi nagradi za Krko povedala, da so v podjetju sedmega zaporednega naslova najuglednejšega delodajalca pri nas zelo veseli: "To je potrditev tistega, k čemur v Krki stremimo z našim delom in strategijo, in to se ne nazadnje odraža tudi v širši javnosti. Ugled delodajalca ustvarjajo dobri poslovni rezultati in zavzeti zaposleni."

"Ljudje so ključna konkurenčna prednost vsakega podjetja"

Po besedah Gorenčeve v Krki veliko pozornosti namenjajo tudi vlaganju v razvoj zaposlenih, izobraževanje in razvoj kadrov ter varne delovne pogoje: "Že vrsto let izvajamo različne aktivnosti za zaposlene, tudi na področju izobraževanja in razvoja kadrov. Na več ravneh imamo lastne šole vodenja, izvajamo različne oblike povezovanja in timskega dela, posebno pozornost pa v smislu iskanja in razvoja potencialnih talentov dajemo tudi mladim."

Kot poudarja Gorenčeva, zaposlene spodbujajo z materialnimi in nematerialnimi spodbudami. Ob dobrih poslovnih rezultatih podjetja, Krka je v prvem polletju lanskega leta ustvarila rekordno prodajo, so nagrad za poslovno uspešnost deležni vsi zaposleni. "Prepričani smo, da so ljudje v svetovnem dinamičnem merilu ključna konkurenčna prednost vsakega podjetja. Ljudje oziroma zaposleni prispevajo k dobrim poslovnim rezultatom, zato so zelo pomembni," je še poudarila Gorenčeva.

Nagrado za najuglednejšega delodajalca za leto 2018 po izboru portala Mojedelo.com je v imenu novomeškega podjetja Krka prevzela direktorica Krkinega kadrovskega sektorja Dori Gorenc. Foto: Klavdija Žitnik

Na lestvico najuglednejših delodajalcev v letu 2018 so se uvrstila naslednja podjetja: A1 Slovenija, Akrapovič, Banka Slovenije, Bayer, Dars, Fraport Slovenija, IBM Slovenija, Krka, Lek, Microsoft, Telekom Slovenije, Zavarovalnica Triglav in Ministrstva Republike Slovenije. Naziv najuglednejšega delodajalca v lanskem letu je že sedmo leto zapored pripadel Krki.

Z dvema nagradama se lahko pohvali tudi Telekom Slovenije

Med deseterico najuglednejših delodajalcev v Sloveniji se je tudi letos uvrstil Telekom Slovenije. Direktorica upravljanja kadrov v Telekomu Slovenije Helena Lokar je ob tem poudarila, da so v Telekomu Slovenije zelo veseli in ponosni, da so tudi na tokratni sklepni prireditvi izbora najuglednejšega delodajalca za leto 2018 prejeli kar dve nagradi, tudi nagrado za najuglednejšega delodajalca na ravni panoge telekomunikacij.

"Verjamemo, da sta obe omenjeni nagradi rezultat dobrega dela in da se aktivnosti, ki jih v Telekomu Slovenije izvajamo na podlagi kadrovske strategije in v duhu skrbi za naše zaposlene, odražajo tudi v tovrstnih raziskavah. To je zagotovo pokazatelj, da gremo v pravo smer," je prepričana Lokarjeva.

Skupinska fotografija predstavnikov nagrajenih podjetij. Foto: Klavdija Žitnik

Na področju posameznih gospodarskih panog so nagrade za najuglednejše delodajalce v letu 2018 prejeli: Krka (farmacija in kemija), Microsoft (računalništvo in programiranje), Telekom Slovenije (telekomunikacije), Banka Slovenije (bančništvo in finance), Akrapovič (strojništvo), Dars (transport, nabava in logistika), Zavarovalnica Triglav (zavarovalništvo), Gen-I in Petrol (energetika in elektroindustrija), Kompas (gostinstvo, turizem in potovanja), Medex (živilstvo in veterina), Pipistrel (proizvodnja), Porsche Slovenija (trgovina), Adecco (kadrovanje in HR), Jelovica hiše (gradbeništvo, arhitektura in geodezija) in Deloitte (poslovno svetovanje in vodenje).

Lokarjeva: Naši zadovoljni zaposleni imajo glavno besedo tudi pri takšnih nagradah

V Telekomu Slovenije se po njenih besedah tudi na ravni panoge trudijo, da z aktivnostmi na kadrovskem področju na eni strani ohranjajo trenutne zaposlene in jih poskušajo zadržati v podjetju, hkrati pa na drugi strani skrbijo, da je Telekom Slovenije zaželen delodajalec tudi pri kandidatih, ki šele vstopajo na trg dela oziroma iščejo nove zaposlitvene priložnosti.

"Na področju skrbi za naše obstoječe zaposlene, izvajamo vrsto aktivnosti, s katerimi se prilagajamo tako dogajanju v našem podjetju kot tudi na trgu. Med drugim izvajamo preventivne aktivnosti za njihovo zdravje, nadgrajujemo sisteme za motiviranje zaposlenih, nagrajujemo zaposlene in optimiziramo procese v podjetju," je pojasnila Lokarjeva.

Dodala je, da je Telekom Slovenije zanimiv delodajalec tudi za tiste, ki na trg dela šele vstopajo. "Naši zadovoljni zaposleni so zagotovo tisti, ki imajo glavno besedo tudi pri dobrih ocenah in takšnih nagradah, kot smo jih prejeli danes," je še poudarila Lokarjeva.

Švedski strokovnjak: Podjetja morajo biti iz pravih razlogov privlačna za prave talente

Predstavnike slovenskih podjetij je na slavnostni prireditvi nagovoril tudi mednarodno priznani kadrovski strokovnjak Karl-Johan Hasselström. Omenjeni švedski strokovnjak je operativni direktor podjetja Universum Global, ki na področju upravljanja blagovne znamke delodajalca velja za vodilnega igralca v svetu.

"V zadnjem obdobju opažamo premik podjetij od opredmetenih k neopredmetenim sredstvom, torej ljudem. Na globalni ravni temu pravimo tako imenovana vojna za talente ali bitka za moč možganov. Zato je pomembno, da podjetja danes niso privlačna za talente na splošno, ampak da so iz pravih razlogov privlačna za prave talente," je razložil Hasselström.

"Da sprožiš zanimanje ciljne skupine, moraš danes povedati pravo stvar"

Na vprašanje, ali je presenečen, da se tudi na tokratni lestvici najuglednejših slovenskih delodajalcev pojavljajo podjetja v državni lasti, ministrstva in državne institucije, je švedski strokovnjak odgovoril, da ga to ne preseneča: "To opažamo tudi na Švedskem, Kitajskem in v ZDA. Podjetja v državni lasti so vsaj prepoznana kot tista podjetja, ki lahko ponudijo visoko stopnjo varnosti zaposlitev in fleksibilnosti, kar je za talente izjemno pomembno, sploh za profesionalne kadre."

Izbor najuglednejšega delodajalca organizira spletni portal MojeDelo.com, ki velja za največji slovenski zaposlitveni portal. Foto: Klavdija Žitnik

Po njegovih besedah je najpogostejša napaka, ki jo pri grajenju lastnega ugleda in blagovne znamke naredijo delodajalci, premajhna osredotočenost na strateške interese in njihove prednosti v primerjavi s konkurenčnimi podjetji: "Na tone denarja porabijo za to, da komunicirajo o določenih elementih, ne da bi zagotovili, da so ti sploh privlačni za njihovo ciljno skupino. Povedati bi morali, po čem se razlikujejo od konkurence. Da sprožiš zanimanje določene ciljne skupine, moraš danes povedati pravo stvar."