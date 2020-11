Med epidemijo novega koronavirusa so se nakupovalne navade kupcev spremenile. Množični obiski trgovin so se preselili na splet. Za zdaj tam prevladujejo klasični trgovci. Se jim bodo pridružili tudi diskontni?

V času epidemije novega koronavirusa je eno glavnih priporočil stroke omejevanje stikov oziroma čim večje zmanjšanje le teh. Ob rasti prvega vala epidemije spomladi so se v trgovinah vile dolge kolone kupcev, kasneje pa so se navade kupcev spremenile. Fizični obisk trgovine se je preselil pred računalniški oziroma tablični zaslon.

Spletni trgovini največjih trgovcev pri nas Mercator in Spar sta doživela izjemno rast obiska, na prosto dostavo pa je bilo potrebno čakati tudi po več dni. Oba sta po prvem navalu v začetku leta okrepila svoja oddelka za spletne nakupe, v drugem valu pa opažata še večji naval.

Mercator in Spar prva, pridružil se jima je Tuš

Mercator, Tuš in Spar v času epidemije novega koronavirusa beležijo nekaj 10-kratno povečanje števila nakupov v svojih spletnih trgovinah. Foto: Siol.net Pri Mercatorju je ob konicah lahko tudi do 10-krat več spletnih nakupov kot na začetku leta, v Sparu pa ocenjujejo, da se je povpraševanje v njihovi spletni trgovini povečalo za 20-krat. "Med največjim navalom je naročilo vsak dan skušalo oddati tudi več kot 22.000 kupcev," dodajajo v Sparu.

Trgovca z največjim tržnim deležem pri nas imata tudi največ izkušenj glede spletne trgovine. Ob prvem valu je na hiter vlak izjemnega povpraševanja po spletnih nakupih živil skočil tudi Tuš, ki za zdaj dostavlja v šest mest, pri čemer sodeluje s podjetjem GoOpti.

V Tušu so v obdobju epidemije zabeležili 3600-odstotno rast vrednosti spletnih nakupov in 13-kratno povečanje prijav s spletno trgovino.

"Po obdobju spomladanskega vala korone ocenjujemo, da je 40 odstotkov kupcev trajno spremenilo svoje nakupovalne navade," dodajajo v Tušu.

Diskonti še sramežljivi

Na drugi strani pa za zdaj na spletu, razen v zelo osiromašeni obliki, niso prisotni diskontni ponudniki živil kot so Hofer, Lidl in Eurospin, ki v zadnjih nekaj letih krepijo svoj tržni delež.

Hofer trenutno ponuja spletna naročila za tehnično robo, belo tehniko, izdelke za šport in prosti čas, pohištvo in pripomočke za domačo obrt. Med prvim valom so za krajši čas ponudili tudi živila v naprej sestavljenem paketu, o vzpostavitvi trajne spletne trgovine z živili pa za zdaj ne razmišljajo.

Največja diskotna trgovca pri nas Hofer in Lidl za zdaj resneje na trg spletnih trgovin ne vstopata. Foto: STA

"Glede prihodnjih načrtov o širitvi spletne ponudbe tudi na prehranske izdelke je še preuranjeno govoriti. Kot smo že poudarili, sta pri tem ključna pravi nabor prehranskih izdelkov in premišljena logistika, s čimer bi lahko tudi prek spleta v celoti izpolnjevali obljubo najboljše kakovosti," odgovarjajo pri Hoferju, kjer v letošnjem letu ne opažajo padca fizičnega obiska njihovih trgovin.

Pri klasičnem načinu trgovine ostajajo tudi pri Lidlu. "V minulih mesecih, ko je nakupovanje zaznamoval izbruh koronavirusa, opažamo, da so kupci še bolj kot doslej organizirani pri svojem nakupovanju, natančno vedo, po kaj pridejo v naše trgovine, njihov nakup je raznolik, saj so se navadili pripravljati obroke doma," sporočajo iz Lidla. Opažajo, da je kupcem še bolj pomembno, da nakup opravijo enostavno in hitro, v zadnjem obdobju pa se kupci bolj pogosteje odločajo za plačilo s karticami.

Fracozi zgodni, a hitro zaključili

E.Leclerc je spletno trgovino ponujal med leti 2014 in 2017. Foto: Matej Leskovšek Za razliko od klasičnih trgovcev, ki so bodisi že pred časom bodisi pred kratkim več pozornosti namenili spletni trgovini, in diskontom, ki za zdaj še ne razmišljajo o tem koraku, pa je pred leti svojo obliko spletne trgovine ukinil francoski trgovec E.Leclerc, ki ima v Sloveniji dve trgovini – v Ljubljani in Mariboru.

Za izstop so se odločili poleti 2017. Storitev se je imenovala E.Leclerc Drive in je omogočala dostavo hrane, kupljene prek spletne strani, na dom. Svojo storitev so uvedli konec maja leta 2014, ko so odprli prevzemno mesto v ljubljanskih Mostah, julija lani so odprli še drugo prevzemno mesto, po nekaj več kot treh letih pa so storitev ukinili.

Na spletu kupuje vsak drug Slovenec, a prednjači tehnika

Na spletu je v zadnjem letu je nakup opravil vsak drug Slovenec, vendar v ospredju ni hrana, pač pa prevladujejo nakupi oblačil in športne opreme ter čevljev, sledijo pa jim nakupi dobrin za gospodinjstvo (pohištvo, bela tehnika …).

Spletna ponudba živilskih trgovcev še zdaleč ni tako razvita in uveljavljena kot je to pri ostalih produktih. K temu je treba dodati tudi dejstvo, da je Slovenija v samem vrhu po številu fizičnih trgovin na prebivalca. Vendar pa od izbruha koronavirusa tudi živilski trgovci beležijo izjemno rast spletnih nakupov.