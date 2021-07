Konec anonimnosti? Evropska unija bi nadzorovala imetnike Bitcoina

"Kriptovalute so podvržene enakim tveganjem glede pranja denarja in financiranja terorizma kot običajne finančne transakcije." Tako so včeraj zapisali pri Evropski komisiji, ki želi, da zakonodaja proti pranju denarja začne veljati tudi za kriptovalute, poroča The Guaridan. To bi v praksi pomenilo, da bodo morale vse menjalnice kriptovalut zbirati in posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov bivališča, datum rojstva …) svojih strank pristojnim državnim institucijam. Zasebne kriptodenarnice pa bi kar prepovedali. Kdaj bodo ideje Evropske komisije, ki sicer vzpostavitev regulatornega okvirja za kriptovalute napoveduje že vse od leta 2017, zaživele, še ni znano.

Nad kriptovalute tudi ameriška centralna banka

Ameriška finančna ministrica Janet Yellen je v ponedeljek sporočila ameriškim finančnim regulatorjem, da bo ameriška vlada pripravila zakonodajni okvir za t. i. stabilne kriptovalute (gre za kriptovalute, katerih vrednost je vezana neposredno na vrednost ameriškega dolarja). Yellenova je ob najavi dodala, da imajo stabilne kriptovalute velik potencial kot alternativno plačilno sredstvo ameriškemu dolarju in da pričakuje, da bo njihova uporaba le še naraščala.