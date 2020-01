Koliko je po stečaju še ostalo od Adrie #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je včeraj "kralj banan" Izet Rastoder za 45 tisoč evrov na dražbi odkupil letalsko dovoljenje Adrie Airways, se prava razprodaja Adrijinega premoženja šele zares začenja. Najeta letala, ki so prek Brnika vsako leto prepeljala več kot milijon potnikov, so lastniki že pred stečajem vzeli nazaj. Stečajnemu upravitelju zato ni ostalo več kaj dosti. Koliko je torej še vredno, kar je ostalo od Adrie?

Da bi poplačali upnike, potrebujejo okoli 80 milijonov evrov, milijon naj bi že izterjali od svojih dolžnikov. V stečajni masi tako ostaja upravna stavba Adrie na brniškem letališču, katere vrednost ocenjujejo na okoli štiri milijone evrov, tukaj so še rezervni deli za letala, za katere stečajni upravitelj Janez Pustatičnik pričakuje še dodaten milijon, za simulator letenja pa še okoli sto tisoč evrov.

"Bomo videli, za koliko bo prodano"

Več kot pet milijonov, kolikor naj bi bilo vsega premoženja, je torej le drobiž v primerjavi s celotnim minusom, ki ga je v zadnjih letih povzročil pobegli nemški lastnik 4K Invest. Stečajnemu upravitelju se je do zdaj oglasilo več kot 2.800 upnikov, samo nekdanjim 550 zaposlenim naj bi dolgovali skoraj 13 milijonov evrov.

Foto: STA

Kot pojasnjuje Pustatičnik, sta stavba in stavbna pravica ocenjeni na nekaj milijonov evrov. "Za koliko bo prodano, bomo potem videli," je dejal za oddajo Planet 18. Ravno Adrijina poslovna stavba, ki obsega skoraj 4.400 kvadratnih metrov, je njena najvrednejša zapuščina. Pred dobrim desetletjem zgrajeno stavbo Gurs ocenjuje približno na tisoč evrov za kvadratni meter oziroma 4,3 milijone.

In čeprav letala niso bila Adrijina last, pa so imeli zanje na zalogi kar nekaj dragocenih rezervnih delov. "Po internih ocenah je vrednost te precej večja kot milijon, lahko bi bila tudi več. Odvisno je od tega, koliko bo trg pokazal," pojasnjuje stečajni upravitelj.

Bo Boscarol kupil letalsko šolo s simulatorjem?

Milijon evrov jim je že uspelo iztržiti tudi od Adrijinih dolžnikov. A če je v zadnjih petnajstih letih vanjo steklo prek 80 milijonov evrov državne pomoči, je približno takšna luknja ostala tudi za pobeglim nemškim lastnikom 4K Invest.

Foto: Klemen Korenjak

"Najprej mora biti opravljen preizkus terjatev, da bomo lahko potem govorili o njenem obsegu. Samo prednostnih terjatev je lahko, če se vsi prijavijo v obsegu, kot smo pripravili podatke, v bistvu za okoli 13 milijonov evrov," še razlaga Pustatičnik.

Imena Joca Pečečnika, ki je pred časom omenjal, da bi rad kupil celotno zapuščino Adrie, včeraj med prijavljenimi na dražbo ni bilo. Med premoženjem pa se skriva tudi letalska šola s simulatorjem, od koder je prišla večina Adrijinih pilotov. Zanimanje za njen prevzem je pokazal Ivo Boscarol, ki v Zagorju že ima svojo letalsko akademijo.