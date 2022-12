Kolaps trga? V tem delu Ljubljane stanovanja po 2.600 evrov na kvadrat

V Ljubljani so novembra opazno zrasli posli z večjimi stanovanji. Kar petino vseh poslov so namreč predstavljala stanovanja z bivalno površino večjo od 90 kvadratnih metrov.

V Ljubljani so novembra opazno zrasli posli z večjimi stanovanji. Kar petino vseh poslov so namreč predstavljala stanovanja z bivalno površino večjo od 90 kvadratnih metrov. Foto: Shutterstock

Stanovanja v Ljubljani so bila novembra v povprečju sicer spet dražja, vendar ne povsod. Negativno je dogajanje na trgu presenetilo predvsem lastnike nepremičnin za Bežigradom in v predelu Vič - Trnovo, kjer stanovanja tako poceni letos še niso bila. Na udaru je bilo predvsem Vič - Trnovo, kjer so novi kupci za stanovanja v povprečju odšteli 2.600 evrov za kvadratni meter. Kar je najmanj v skoraj dveh letih.

Novembra se je nadaljeval trend rasti cen nepremičnin v Ljubljani in kupci so v povprečju odšteli 3.447 evrov za kvadratni meter stanovanja. Vendar se niso veselili vsi prodajalci. Medtem ko so si roke meli prodajalci v središču prestolnice, kjer so cene dosegle rekordne vrednosti, pa so bili veliko manj zadovoljni prodajalci za Bežigradom in v predelu Vič-Trnovo. Kupci so sicer glede na novembra prijavljene posle raje kot v preteklih mesecih posegali po večjih in dražjih stanovanjih, cene skoraj pet odstotkov od vseh prodanih stanovanj so dosegle 600 tisoč evrov in več.

V nadaljevanju članka analiziramo, kakšna stanovanja v prestolnici sploh menjajo lastnike in po kakšnih cenah ter gibanje cen za kvadratni meter prodanih rabljenih in novozgrajenih stanovanj po posameznih katastrskih območjih v Ljubljani od januarja 2020 do novembra 2022.

Zakaj samo Ljubljana?

V članku smo analizirali prodajo novih in rabljenih stanovanj zgolj v Ljubljani. Razlog za to se skriva predvsem v številu poslov, saj je nepremičninski trg najbolj dejaven prav v prestolnici. Za statistično analizo poslov in cen nepremičnin mora biti na voljo dovolj velik vzorec, da so podatki še vedno relevantni.

Center: 3.903 evrov za kvadratni meter

V središču prestolnice so cene nepremičnin glede na posle, prijavljene novembra, spet eksplodirale in se približale rekordnim vrednostim iz januarja in aprila letos. Kupci so v povprečju za kvadratni meter stanovanja odšteli 3.903 evre oziroma slabih 20 evrov manj kot rekordnega januarja.

Center mesta je sicer že tretji mesec zapored zabeležil rast cen po apokaliptičnem septembru, ko so se posli sklepali po najnižjih cenah od junija 2021.

Bežigrad: 3.248 evrov za kvadratni meter

Bežigrad že četrti mesec zapored beleži padec cen. Prodajalci so glede na prijavljene posle novembra v povprečju iztržili 3.248 evrov za kvadratni meter, kar je najmanj letos.

Moste - Polje: 3.446 evrov za kvadratni meter

Moste - Polje pa so postale v zadnjih treh mesecih zelo zaželene med kupci stanovanj v Ljubljani. Povprečne cene so namreč novembra zrasle že tretjič zapored in se prebližale rekordnim vrednostim.

Vič - Trnovo: 2.603 evre za kvadratni meter

V sicer priljubljenem delu Ljubljane Vič - Trnovo nepremičninski trg v zadnjih treh mesecih doživlja manjši kolaps. Cena kvadratnega metra se je znižala za kar tisoč evrov. Glede na novembra prijavljene posle so stanovanja lastnike menjala po povprečni ceni 2.603 evre, kar je najmanj od januarja 2021.

Šiška: 3.495 evrov za kvadratni meter

V Šiški so novembra cene stanovanj glede na opravljene posle spet malo zrasle. Novi kupci so glede na novembra prijavljene posle za kvadratni meter stanovanja v povprečju odšteli 3.495 evrov, kar je za Šiško glede na dogajanje v zadnjih dveh letih že relativno visoka cena.

Kakšna stanovanja se v Ljubljani sploh prodajajo?

V Ljubljani so novembra opazno zrasli posli z večjimi stanovanji. Kar petino vseh poslov so namreč predstavljala stanovanja z bivalno površino večjo od 90 kvadratnih metrov. Verjetno posledično pa je zrasel delež poslov z dragimi stanovanji, skoraj pet odstotkov stanovanj, katerih prodajo so prijavili novembra, je bilo namreč dražjih od 600 tisoč evrov.

V spodnjem grafu prikazujemo, koliko je znašal odstotek posameznega cenovnega razreda stanovanj, ki so bila prodana v Ljubljani v obdobju od januarja 2020 do novembra 2022.

V spodnjem grafu prikazujemo, kakšen delež je predstavljal posamezni razred stanovanj glede na velikost v kvadratnih metrih v primerjavi z vsemi prodanimi stanovanji v Ljubljani od januarja 2020 do novembra 2022.