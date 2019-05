Kako se bo Bratuškova oddolžila strankarskemu kolegu Marku Bandelliju?

Tik pred začetkom gradnje drugega tira Divača-Koper se je Alenka Bratušek odločila razrešiti vodjo inšpektorata za infrastrukturo, ki bo odgovoren tudi za nadzor največjega gradbenega projekta v državi v prihodnjih letih.

Dosedanjo glavno inšpektorico Sandro Petan Mikolavčič želi po naših informacijah zamenjati s Patricijo Furlan Fon. Gre za članico Stranke Alenke Bratušek (SAB) in svakinjo Marka Bandellija, poslanca te stranke, ki je novembra lani na zahtevo predsednika vlade Marjana Šarca odstopil s položaja ministra za kohezijo.

Na ministrstvo smo poslali več vprašanj. Zanimalo nas je, kakšni so vsebinski razlogi za zamenjavo Sandre Petan Mikolavčič, ki je bila na položaj imenovana v času druge vlade Janeza Janše, v začetku lanskega leta pa ji je vlada Mira Cerarja podelila nov petletni mandat.

"Ministrica Alenka Bratušek bo vladi predlagala razrešitev glavne inšpektorice Sandre Petan Mikolavčič z mesta glavne inšpektorice v Inšpektoratu RS za infrastrukturo v skladu z določili 5. odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih. Ministrica Bratušek bo vladi predlagala, da vodenje IRSI kot vršilka dolžnosti začasno prevzame Patricija Furlan Fon, ki je že dolgoletna uslužbenka inšpektorata. Razpis bo objavljen v skladu z zakonskimi določili," so sporočili z ministrstva.

Sumi nepravilnosti v občini Komen

Patricija Furlan Fon, ki je trenutno zaposlena na enoti inšpektorata v Novi Gorici, je sorodstveno, politično in poslovno povezana z Markom Bandellijem. Oba prihajata iz občine Komen, ki ji je do lani županoval Bandelli. V času njegovega mandata je bila Furlan Fonova članica nadzornega odbora občine. Na ta položaj jo je predlagala Lista za rast in razvoj, ki jo je vodil Bandelli. Nanjo so ves čas letele kritike, da svojega dela zaradi sorodstvene in politične povezanosti ne more opravljati neodvisno.

Aprila 2018 se je tako Furlan Fonova izločila iz obravnave sumov nepravilnosti pri prodaji nepremičnine v Brjah pri Komnu, pri kateri je nadzorni odbor ugotovil več nepravilnosti. Tega ni storila pri nadzoru porabe občinskega denarja v Javnem zavodu Komenski Kras, ki upravlja z gradom Štanjel. Čeprav je nadzorni odbor ugotovil več pomanjkljivosti, je občini predlagal le sprejetje nekaterih priporočil.

Nadzorni odbor je takrat vodil član SD Dean Zalesjak, ki ga je Bandelli že kot minister v Šarčevi vladi lani jeseni javno podprl pred županskimi volitvami v Komnu. Prav zaradi pisma, v katerem je drugemu županskemu kandidatu Eriku Modicu grozil z nepodporo ministrstev za infrastrukturo in kohezijo, ki jih obvladuje SAB, je moral Bandelli položaj ministra zapustiti.

Tesne povezave z Bandellijem

Danes je Bandelli poslanec SAB in lastnik dveh podjetij, ki imata v lasti betonarno v Vipavi, gradbenim podjetjem pa prodajata tudi gradbeni material, opremo, olja in maziva.

Foto: posnetek zaslona V enem od teh, v podjetju Bandelli, je kot komercialist, zadolžen za veleprodajo gradbincem, zaposlen Damijan Fon, soprog Patricije Furlan Fon. Ima tudi status samostojnega podjetnika, prek katerega je leta 2014 za Komunalo Kranj skupaj opravil za 40 tisoč evrov poslov. Do lani je Kranju županoval Boštjan Trilar, ki ga je na lokalnih volitvah 2014 podprla tudi Alenka Bratušek. Takrat je za kranjsko komunalo začelo delati tudi Bandellijevo podjetje.

Fon iz Komna zadnji dve leti poslovno sodeluje tudi s Komunalo Tržič, za katero je do danes opravil za 23 tisoč evrov poslov. Začetek sodelovanja sovpada s prihodom direktorja Primoža Bajžlja, ki je do leta 2017 vrsto let vodil poslovno enoto komunale znotraj kranjskega komunalnega podjetja.

Foto: posnetek zaslona

Za kaj vse je pristojen inšpektorat

Inšpektorat za infrastrukturo je eden od najpomembnejših inšpektoratov v državi. Pod njegovim okriljem delujejo inšpekcije za ceste, železniški promet in žičniške naprave, cestni promet ter energetiko in rudarstvo. Zadolžen je za spoštovanje predpisov, ki določajo pravila cestnega prometa, pogoje za registracijo vozil v cestnem prometu, prevoz nevarnega blaga za posamezne vrste prometa, področje elektro- in termoenergetike, varnosti in zdravja pri delu pri rudarskih delih ...

V praksi lahko kot tak greni življenje številnim drugim organom. V njegovo pristojnost denimo sodi gradnja železniške infrastrukture, cest in predorov. Pristojen je za nadzor nad smučišči, taksi prevozi, nadomestnimi avtobusnimi prevozi in bolj ali manj celotno energetiko.