Kako lahko upravičenci dostopajo do pomoči zaradi dviga cen energentov

Finančna uprava (Furs) pripravlja obrazec, s katerim bodo lahko gospodarski subjekti prek portala eDavki zaprosili za pomoč na podlagi zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Vloga za pomoč bo na voljo predvidoma do konca marca, rok za oddajo pa je 15. april.

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) predvideva pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov. Višina pomoči je odvisna od deleža, ki ga stroški energije pomenijo v poslovnih odhodkih upravičenca, in od višine čistih prihodkov od prodaje.

Do pomoči za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov so upravičene pravne in fizične osebe, ki:

- so bile registrirane v Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 ter

- jim bodo stroški energije v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Upravičenci bodo prek informacijskega sistema Furs predložili izjavo o upravičenosti do pomoči za gospodarstvo po tem zakonu. Obrazec "NF-IzjavaEnerg" bo dostopen le na eDavkih predvidoma konec marca 2022. Ko bo obrazec na eDavkih na voljo, bodo javnost o tem obvestili, so sporočili s Fursa.

Rok za oddajo vloge je 15. april, Furs pa bo na podlagi uspešno obdelanih izjav izplačal pomoč 5. maja 2022, so še sporočili.

Ukrepi v zakonu so sicer za gospodarske subjekte vredni okoli 70 milijonov evrov, po napovedih vlade pa jih bo lahko koristilo okoli 40.500 upravičencev. Višina pomoči ne bo smela presegati 60 odstotkov škode, ki bo opredeljena kot povečanje stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021, dodatno bo pomoč omejena s pavšalnimi zneski po kategorijah upravičencev glede na njihove prihodke od prodaje in delež stroškov energije v poslovnih odhodkih. Posamezna podjetja bodo lahko prejela od 30 evrov do dva milijona evrov pomoči.