Banka Slovenije prepolovila število posojil

Kot je razvidno iz podatkov, ki zajemajo 13 bank, je bilo oktobra odobrenih več kot 13 tisoč potrošniških posojil. Po odločitvi je število odobrenih posojil padlo na nekaj več kot 5.500 v novembru in na pet tisoč v decembru.

Število odobrenih stanovanjskih posojil se od septembra do januarja ni bistveno spremenilo.

"Iz podatkov, ki jih je posredovalo 13 bank, je razvidno, da je v primerjavi s številom novo odobrenih potrošniških in stanovanjskih posojil v septembru 2019 (ko stranke bank še niso bile seznanjene s Sklepom o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva), v januarju 2020 odobrenih le 58 odstotkov potrošniških ter 88 odstotkov stanovanjskih posojil," sporočajo iz Združenja bank Slovenije.

Vrsta posojila/meseci sep. 2019 okt. 2019 nov. 2019 dec. 2019 jan. 2020 potrošniško 10.816 13.484 5.566 5.009 6.277 stanovanjsko 1.154 1.701 1.160 984 1.019

Zmanjšanje odobrenih posojil sovpada z odločitvijo Banke Slovenije, ki je s 1. novembrom pri potrošniških posojilih med drugim omejila ročnost na sedem let, pri potrošniških in stanovanjskih pa razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom posojilojemalca.