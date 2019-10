Jesenice dobile največji baterijski hranilnik elektrike v regiji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Jesenicah so odprli hranilnik električne energije. V domači investiciji, vredni okrog 15 milijonov evrov, so se združile sanje enega od najbogatejših Slovencev, 33-letnega kriptomilijonarja Damiana Merlaka in gorenjskega podjetnika Romana Bernarda. Odprtja pa se je udeležil tudi drugi človek ameriške multinacionalke Tesla.