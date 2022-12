Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za projekt nove nacionalne knjižnice, ki bo zgrajena na zemljišču v neposredni bližini Križank na vogalu Emonske in Zoisove, je bila na mednarodnem natečaju leta 2012 izbrana arhitekturna rešitev biroja Bevk Perović arhitekti. Foto: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za okolje in prostor je ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo Narodne in univerzitetne knjižnice – NUK II, so sporočili z ministrstva za izobraževanje. Projekt je ocenjen na 100 milijonov evrov, gradbena dela se bodo začela predvidoma konec leta 2023 oziroma v začetku leta 2024.

V prihodnjem letu bosta izdelana projekt za izvedbo gradnje NUK II in projekt za razpis, nato pa bo pripravljen še razpis za izvajalca gradbenih, obrtnih in instalacijskih del. Hkrati bodo potekale še nekatere arheološke raziskave in izvedba vrtin za toplotne črpalke, še piše v sporočilu.

Kot sta novembra ob obisku NUK povedala predsednik vlade Robert Golob ter minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič, bo vlada povratna sredstva poiskala znotraj nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Če sredstev ne bi bilo dovolj, bo vlada manjkajoči del zagotovila v integralnem proračunu.

Ravnatelj NUK Viljem Leban je tedaj izpostavil, da gre pri NUK II v nasprotju s potrebami pred desetletji danes bolj za uporabniške prostore in ne za skladišča ter da bodo večino gradiva tudi v prihodnje hranili na Leskoškovi cesti.

Več kot 40 let zapletov

Zgodba z NUK II sicer sega že v 80. leta prejšnjega stoletja, ko je na prvem arhitekturnem natečaju konec 80. let zmagal arhitekt Marko Mušič, a je projekt ostal nerealiziran.

Zadnji v vrsti zapletov z gradnjo NUK II se je zgodil zaradi težave z delom zemljišča za NUK II v lasti Mestne občine Ljubljana (Mol). Leta 2006 je bila namreč sklenjena pogodba med ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Molom, po kateri je Mol zemljišča podelila za namen izgradnje NUK II, s čimer bi po izgradnji v objektu imela svoj solastniški delež. Vendar v pogodbo niso bila vključena tri zemljišča, ki takrat še niso bila zemljiškoknjižno urejena, a se je zanje je izkazalo, da jih je treba vključiti.

Ko je leta 2020 projektant oddajal vlogo za gradbeno dovoljenje, so ugotovili, da je za omenjena zemljišča treba pridobiti stavbno pravico. Zapletlo se je, ker je Mol izrazila željo, da država odkupi zemljišča v celoti. Konec leta 2020 je bila tudi narejena cenitev, a ker v proračunu ni bilo sredstev za odkup zemljišč, so se stvari zaustavile.

Razplet je sledil novembra lani, ko je ravnatelj NUK Viljem Leban s tedanjo ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec ter ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem podpisal dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij, ustanovitvi stavbne pravice in začasni uporabi dela nepremičnin za gradnjo NUK II, ki je uredil še zadnja odprta vprašanja glede rabe zemljišč.

Spomladi 2020 je sicer vlada projekt NUK II na podlagi interventnega zakona za zagon gospodarstva po epidemiji umestila na seznam pomembnih naložb.