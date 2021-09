Odločitev za študij je veliko več kot odločitev o tem, v kateri ustanovi boste pridobivali nova znanja. Odločate se tudi, kako bo videti vaše življenje, predvsem pa kariera v prihodnosti. Če se vaše vrednote ujemajo z vrednotami, ki jih opazite pri kateri od višješolskih ustanov, potem se lahko iz tega rodi uspešna zgodba, ki jo boste z veseljem gradili kar naprej. Študij na fakulteti ali višji šoli, ki študij razume kot enakovreden del celovitega življenja, ki se ne začne in konča na šolskih vratih, je dobra popotnica za uspešno poslovno kariero in bogato osebno rast.

Cilj Fakultete za komercialne in poslovne vede in Abiture, višje strokovne šole je usposobljenost za delo, za podjetnost, za spremembe, za življenje. V predavalnicah, pri delu, v življenju drug drugega spodbujajo pri podajanju znanja in vzpodbujanju dela, pri vzpostavljanju poslovnih in drugih vezi.

Življenje je odvisno od vseh vaših odločitev in ko izberete pravo fakulteto ali višjo strokovno šolo, ste lahko prepričani, da boste deležni preverjenega strokovnega in dokazano kakovostnega znanja. Predvsem vas bo obkrožala mreža ljudi, ki si želi biti drug drugemu vir novih priložnosti.

Študij na največji zasebni izobraževalni ustanovi v Sloveniji

Fakulteta za komercialne in poslovne vede in Abitura, višja strokovna šola sta po številu vključenih posameznikov največji zasebni izobraževalni ustanovi v Sloveniji. Zdaj s pomočjo družbenih omrežij postajata tudi največja skupnost ljudi z odličnimi študijskimi izkušnjami.

"Verjamemo, da je mogoče s kakovostno izobrazbo ustvarjati nove priložnosti," bodočim študentom sporoča Andrej Geršak, direktor izobraževalne organizacije, ki vključuje Fakulteto za komercialne in poslovne vede in Abituro, višjo strokovno šolo.

Na poseben odnos, ki ga imajo zaposleni in študenti, je opozorila tudi pomočnica direktorja, Vesna Domadenik: "Najraje od vsega se pogovarjam s študenti, jim prisluhnem, svetujem in pomagam. Zame so to posamezniki s svojimi željami, ambicijami in cilji."

Ste za tri mesece Grčije v okviru študija?

Eva Kotnik je študentka drugega letnika programa Velnes na Abituri in je v okviru trimesečne prakse delala na otoku Zakintos, v Grčiji, in sicer v hotelski restavraciji, baru, recepciji in velnesu.

"V hotelu, kjer delam, so še druge študentke. Skupaj smo obiskale vse plaže, mesta in skrite kotičke na otoku. Po štirih urah dela se odpravimo raziskovat naravo. Ni mi žal, da sem tu," je povedala študentka, ki se po dolgih tednih grškega poletja preizkuša v različnih vlogah. Med drugim tudi kot sladoledna gospa.

Za študij izvedel na vojaški misiji

"Prave stvari in odločitve vedno pridejo ob pravem času. Prvo informacijo o FKPV sem dobil slučajno – med pogovorom na vojaški misiji v tujini od sodelavca, ki je bil ob delu tudi študent. Ogledal sem si predmetnik in ugotovil, da so mi teme zelo blizu, saj se z njimi nenehno srečujem tako pri svojem poklicnem delu kot pri prostovoljnih aktivnostih. Čeprav so za mano že tri diplome oziroma zaključne naloge, sem se odločil in vpisal na študij Varnostnega menedžmenta, ki ga bom kmalu zaključil," je o študiju Varnostnega menedžmenta na FKPV povedal Dušan Utruša, ki je že 25. leto zaposlen v Slovenski vojski.

Zagovor opravil prek videoklica na telefonu

"To, da zagovor doktorske disertacije zaradi pandemije covid -19 opravljaš prek ekrana in elektronskih povezav, je kar normalno, kajne? Če si povrh vsega še strokovnjak za telekomunikacije, z optičnim priključkom v hiši in petimi dobrimi računalniki doma, bi lahko bilo celo nadvse običajno. Pa ni nujno tako. In si spet bogatejši za kako izkušnjo," je povedal diplomirani ekonomist Aleš Lukman, ki je doktoriral na FKPV – prek videoklica na telefonu. "Moj osebni službeni računalnik je deset minut pred zagovorom pričel posodabljati varnostne nastavitve, ostali člani družine (lastniki tistih ostalih računalnikov) pa so bili zunaj na sprehodu, da bo ja dovolj miru med tem pomembnim dejanjem. Konec dober, vse dobro. Telefon je bil moj zaveznik. Telekomunikacije so še vedno moje prvo področje delovanja."

Študirati zdaj? Seveda. In študij še nadaljevati!

"Študiral sem na Abituri in nato nadaljeval študij na FKPV. Zdaj, ko mnogi dvomijo, kaj bo s turizmom in kako izbirati študij, naj kar povem, da če bi se odločal še enkrat, bi tudi zdaj, tudi v današnjih okoliščinah, izbral enako pot! Morda bi se za študij le malo prej odločil. Navdušili so me profesorji z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami v realnem gospodarstvu ali v državni upravi. Svoje znanje so na zanimiv način nesebično delili z nami. Če povem enostavno: vedeli so, kaj govorijo in so vso učno gradivo podkrepili s primeri iz prakse. To je tisto, kar naredi študij ob delu privlačen! V času študija sem srečal mnogo čudovitih ljudi, s katerimi smo danes prijatelji ali celo poslovni partnerji. Ob misli na bogate študijske izkušnje človeka zamika, da bi študij še nadaljeval," je bil navdušen Robert Kejžar, ki je leta 2017 diplomiral na Abituri, leta 2021 pa še na FKPV.

Kako povezati vrtnarjenje in varovanje?

"Poklicno se ukvarjam z vrtnarjenjem. Od nekdaj me žene želja po odkrivanju novih področij in širjenju obzorij. Ta me je pripeljala na Abituro, kjer sem lani z diplomo pridobila naziv inženirka varovanja. Ta me zdaj povezuje s Fakulteto za komercialne in poslovne vede, kjer nameravam svoje znanje še poglobiti. V vrtnarski dejavnosti je varnost povezana s skrbjo za varno hrano in z varstvom rastlin v celotnem življenjskem ciklusu. A v vsaki gospodarski dejavnosti so pomembna tudi varovanja gospodarskih objektov, skrb za varnost pri razvozu blaga, skrb za ljudi, s katerimi se srečujemo pri svojem delu, in še marsikaj;" je povedala Damjana Rojnik, inženirka varovanja, ki je leta 2020 je diplomirala na Abituri z diplomsko nalogo o površinskem pregledu in človekovih pravicah pri vstopih na varovana območja.

Prek študija do življenja v sanjski deželi

"Že 14 let živim v New Yorku. Da imam urejen svoj ameriški status, je vsaj malo prispevalo tudi to, da sem leta 2014 diplomiral na Abituri. Pri tem ni bilo tako bistveno, da sem po izobrazbi ekonomist, ampak to, da sem se v diplomi ukvarjal z vrstami in načini pridobivanja vize v Sloveniji in Ameriki. V ZDA sem prišel že v času študija. Čeprav takrat to še ni bilo običajno, so mi na Abituri na različne načine pomagali, da sem lahko študiral na daljavo. Ko sem enkrat na leto prišel nazaj v Slovenijo, so mi omogočili, da sem opravljal izpite tudi v individualnih rokih. Ko se je približal čas za pisanje diplome, se mi je zgodilo, da sem bil v ZDA v resnici ilegalno. Ker se nisem prijavil pravočasno za zeleno karto, sem se znašel pred velikimi izzivom: kako ostati v New Yorku, mestu, ki je zame res pravo. No, ta izziv se je na praktični ravni iztekel tako, da sem se poročil z ameriško državljanko, zraven pa sem za diplomsko nalogo, s pomočjo mentorice, spoštovane gospe Melite Ambrož, raziskal vse birokratske zahteve in poti za ureditev vize oziroma svojega statusa v Ameriki," je svojo zgodbo predstavil Marjan Pungartnik, ki je diplomiral na Abituri.

Študirala na Japonskem, diplomirala doma

"Kot športnica sem zamudila veliko predavanj in izpitov, ki sem jih potem opravljala v izrednih rokih. A študijsko gradivo je bilo povsod z menoj: na svetovnem prvenstvu, na grand slamu in drugih tekmovanjih na Japonskem, pa tudi v Wuhanu, kjer smo bili še lani jeseni na pripravah. Zdaj sem zaradi epidemioloških razmer po svetu doma. Za nas, športnike, se je svet skorajda ustavil. Treniramo v lastnih dnevnih sobah in čakamo, kaj bo. Vmes bom pa zdaj diplomirala! Marsikdo misli, da šport in študij nista združljiva. Pa kaj še! Z malo truda je vse mogoče," je pojasnila Klara Apotekar, vrhunska športnica judoistka, dobitnica številnih odličij in evropska prvakinja v judu v kategoriji do 78 kilogramov, sicer pa študentka smeri Velnes na Abituri.

Prednosti študija na FKPV in Abituri: Omogočajo študij iz domačega naslonjača.

Online predavanja so tudi posneta in jih lahko študent posluša kadarkoli in tolikokrat, kot mu srce poželi.

Na voljo imajo e-učilnice, da študenti ne izgubljajo časa s prevozom na predavanja.

Prisegajo tudi na to, da se je pomembno videti v živo, zato bodo poleg online študija pripravili tudi predavanja v živo.

Vsak dan si je mogoče urediti individualni posvet na fakulteti. TUDI OB DELU DIPLOMIRAJ ZELO PO SVOJE.

FKPV in Abitura: 15 študijskih programov, ki jih povezuje želja po znanju in drznost

Fakulteta za komercialne in poslovne vede in Abitura, višja strokovna šola ponujata vrsto zaposlitveno zanimivih študijskih programov.

Izobraževalni proces poteka v Celju, Zagorju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti, Slovenj Gradcu in celo v Salzburgu.

Preverite, kateri študijski program je primeren za vas. Vpisi trajajo do 30. 9.