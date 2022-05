Boscarol o načrtih Goloba, Mesca in Fajonove: To je kraja premoženja vseh Slovencev

"To je tisto, kar sem že pred leti povedal na nacionalni televiziji in glede česar so se mi vsi smejali. Namreč, da je velika verjetnost da pri naslednjih volitvah pride Levica v vlado in da če se bo to zgodilo, bo Luka Mesec postal predsednik vlade – zmotil sem se zelo malo, ker je postal podpredsednik vlade – in se bo začela nacionalizacija. In to se zdaj dogaja," je za Domovino opozoril Ivo Boscarol.

"To je tisto, kar sem že pred leti povedal na nacionalni televiziji in glede česar so se mi vsi smejali. Namreč, da je velika verjetnost da pri naslednjih volitvah pride Levica v vlado in da če se bo to zgodilo, bo Luka Mesec postal predsednik vlade – zmotil sem se zelo malo, ker je postal podpredsednik vlade – in se bo začela nacionalizacija. In to se zdaj dogaja," je za Domovino opozoril Ivo Boscarol. Foto: Pipistrel

"Gre za davek, ki se plačuje stalno, vsako leto, pri katerem se bo v osnovo seštelo vse, kar posameznik ima in je zaslužil, nepremičnine, denar na banki, delnice, vrednost podjetij, avte itd. ter se bo poleg že plačanih davkov še enkrat obdavčilo konec leta. To pomeni, da sčasoma celotno premoženje izgubite," je za spletni portal Domovina.je glede progresivne obdavčitve premoženja, ki jo predvideva osnutek koalicijske pogodbe strank Gibanje Svoboda, SD in Levica, dejal ustanovitelj proizvajalca ultralahkih letal Pipistrel Ivo Boscarol.

Boscarol, ki je Pipistrel marca prodal ameriški letalski družbi Textron, sam pa je ostal manjšinski lastnik podjetja in bo še dve leti kot zaslužni predsednik nadaljeval svetovanje in usmerjanje produktnih načrtov ter strategije podjetja, poudarja, da nova koalicija predvideva uvedbo novega davka na celotno premoženje vseh državljanov, ki bo udaril vse Slovence. Informacija o omenjenem davku je po njegovih besedah tudi v medijih skrita in zapisana med vrsticami, a v praksi "gre za prikrito nacionalizacijo", svari Boscarol.

"Davek, ki pušča prazne hiše in stanovanja"

"Gre za davek, ki se plačuje stalno, vsako leto, pri katerem se bo v osnovo seštelo vse, kar posameznik ima in je zaslužil, nepremičnine, denar na banki, delnice, vrednost podjetij, avte itd. ter se bo poleg že plačanih davkov še enkrat obdavčilo konec leta. To pomeni, da sčasoma celotno premoženje izgubite," je za Domovino dejal Boscarol. "Gre za davek, ki ga ima malo držav. Tam, kjer ga imajo, pa pušča prazne hiše, stanovanja, gradove … Ko namreč lastniki nimajo denarja za plačilo davka, država na hišo vpiše hipoteko. Sčasoma se ta hipoteka veča, vi ste vedno manjši lastnik te hiše," je pojasnil.

"Zaradi teh sprememb bodo številna podjetja propadla"

Vse drugo, kot so povečane davčne osnove, dvig minimalne plače in podobno, so po njegovih besedah stvari, ki zadevajo podjetnike in zaradi katerih bodo številna podjetja, predvsem v dejavnostih na meji dobičkonosnosti, propadla. Progresivni davek na premoženje bo na drugi strani "udaril vse, ne glede na to, ali imajo podjetje, hišo, denar ali kaj drugega". Meni, da bo zato naraslo število ljudi, ne le podjetnikov, ki bodo, da bi se izognili temu davku, davčno rezidentstvo iskali v tujini, s čimer bodo pridobile sosednje države, ki tega davka nimajo.

Kaj vse še nameravajo spremeniti v gospodarstvu?

Prihodnji koalicijski partnerji Gibanje Svoboda, SD in Levica se zavzemajo za odpravo prekarnosti, dvig minimalne plače na 800 evrov neto in dvig minimalne pokojnine na 700 evrov. Ob tem nameravajo v dogovoru s socialnimi partnerji spodnjo mejo fonda ur za polni delovni čas postopoma znižati na 30 ur tedensko ob nespremenjeni 40-urni zgornji meji, kar bo delodajalcem omogočilo skrajšanje polnega delovnega časa, zaposlenim pa polne pravice iz naslova delovnega razmerja za polni delovni čas. STA