Iranci kupili Murino proizvodno opremo

Kot je za STA povedal stečajni upravitelj Aruma Igor Bončina, so delavci skupaj s poplačilom iz jamstvenega sklada in s poplačilom v novembru dobili poplačanih 87 odstotkov svojih terjatev. Za novembrsko poplačilo je namenil 200 tisoč evrov, približno toliko bo tudi za zadnje poplačilo. Finančna uprava, ki je imela hipoteko nad stroji, je po njihovi prodaji skupaj z obrestmi dobila dobrih 53 tisoč evrov, poroča STA.

Čeprav je julija lani ostalo brez dela 243 delavcev, sam stečaj pa Bončina ocenjuje kot manj zapletenega. V prvem mesecu so zaključili vsa nedokončana dela in izpolnili obveznosti do naročnikov, kar je bil za takratne razmere zelo zadovoljiv rezultat. Delavci so končali razmerje z delodajalcem v stečaju, stečajni upravitelj pa ni imel nobenih obveznosti, je pojasnil Bončina.

Stroji prodani za 210 tisoč evrov

Foto: STA Unovčili so skoraj vse dolžnikovo premoženje. Po knjigovodskih vrednostih je vredno okoli 30 tisoč evrov, seveda pa te vrednosti ne bodo dosegli, je dejal.

Industrijsko opremo ter šivalne, likalne, prikrojevalne in druge stroje kot največji del premoženja stečajnega dolžnika je stečajni upravitelj na prvem zavezujočem zbiranju ponudb prodajal za 450 tisoč evrov. Irancem jo je prek ameriškega posrednika Eagle Global prodal za 210 tisoč evrov, poroča STA.

Objavil je sicer več dražb, vendar zanimanja za tovrstno ponudbo v Evropi praktično ni bilo, za druge kupce pa je bil prevoz predrag. Zdaj opremo pakirajo za prevoz v zabojnikih do Kopra in potem po morju v Iran.

Ime kupil Jan Plestenjak

V stečajnem postopku je sicer najbolj odmevala prodaja treh Murinih blagovnih znamk, ki jih je za 3.300 evrov kupilo podjetje Talent-Planet glasbenika Jana Plestenjaka. Stečajni upravitelj je zanje sicer najprej pričakoval 75 tisoč evrov.

Druga vgrajena osnovna sredstva, kot so črpalke, kompresorji in sistemi za ogrevanje, prodajajo po delih, prav tako pa tudi večino zalog dokončanih izdelkov in tudi večino reprodukcijskega materiala, predvsem blaga.

Bončina konec postopka napoveduje za marec, pri čemer pa je še odprto vprašanje pravdnega postopka med dolžnikom Arumom in Aha Muro zaradi medsebojnih terjatev, ki se razčiščujejo na sodišču. Gre za spor pri poplačilu stroškov, ki jih je opravil Arum za naročnika Aha Muro.

Stečajni postopek Aruma, ki se je na predlog lastnika Dušana Gomboca začel 8. julija lani, bo tako med Murinimi stečaji končan prvi. Postopka prve Mure, ki je v stečaju pristala oktobra 2009, in njene naslednice Aha Mure, ki je šla v stečaj leta 2014, še nista končana.