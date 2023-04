V podjetju so se za eksperiment odločili, potem ko so začeli opažati trend krajšega delovnega tedna v tujini oz. študije s tega področja. V tej luči so na današnjem pogovoru z novinarji v Ljubljani spomnili na obsežno lansko testiranje v Veliki Britaniji, v katerem je sodelovalo 61 organizacij iz različnih panog in 2.900 delavcev.

Kot je pojasnil pobudnik in vodja eksperimenta, sicer vodja razvoja v Visionectu, Luka Napotnik, je raziskava na Otoku pokazala, da si štiridnevni delovni teden želi ohraniti več kot 90 odstotkov sodelujočih. Okoli 60 odstotkov jih je poročalo o boljšem ločevanju dela in zasebnega življenja, več kot 40 odstotkov pa o manj stresa pri delu, je povzel in dodal, da podobne rezultate kažejo tudi raziskave v drugih državah.

V tej luči se je zavzel za transparentno lastno raziskavo v njihovem podjetju, idejo predstavil vodstvu, jo utemeljil in zgodba se je začela pisati. Najprej so preučili obstoječe raziskave, povezali pa so se tudi z organizacijo, ki širi to idejo po svetu in jim pomaga z nasveti.

Odločili so se, da eksperiment izvedejo v oddelku devetih inženirjev, nato pa sprožili obsežne priprave, je poudaril Napotnik. Z zaposlenimi se je bilo treba po njegovih besedah dogovoriti, katere procese spremeniti in prilagoditi, izvedli so več delavnic, skupaj pa zaznali več mogočih optimizacij. Delovno zasnovo so pripravili skupaj, je dejal.

Uvajanje štiridnevnega delovnega tedna ne pomeni dela od ponedeljka do četrtka

Soustanovitelj podjetja Luka Birsa je navedel, da uvajanje štiridnevnega delovnega tedna ne pomeni dela od ponedeljka do četrtka, temveč se bo treba prilagajati procesom podjetja, globalnosti. Eksperiment ne sme vplivati na stranke, so se strinjali, zato so uvedli izmene. Nekateri bodo prosti ob ponedeljkih, drugi ob petkih, pri tem se bodo menjavali, hkrati pa bo zagotovljeno, da so inženirji vedno prisotni v podjetju.

Za inženirje so se v Visionectu odločili zato, ker imajo za ta oddelek dovolj podatkov, koliko in kaj se naredi, da bo po izteku eksperimenta mogoče izvesti potrebne primerjave. Cilj je namreč, da se enako količino dela opravi v štirih dneh namesto petih, pri tem pa se ne podaljšuje dnevnega delovnika oz. se dela osem ur. Na dan, ko bodo inženirji med tednom doma, pa jim ne bo treba biti na voljo po telefonu ali elektronski pošti.

Po koncu eksperimenta sledi evalvacija

Med eksperimentom bodo v Visionectu izvajali preverjanje z anonimnimi anketami in pogovori, da bodo na koncu lahko naredili evalvacijo. Na vprašanje, ali želijo eksperiment nato razširiti na celotno podjetje, ki skupaj zaposluje 50 ljudi, je Birsa odgovoril, da gojijo kulturo eksperimentiranja in da si trenutno želijo predvsem to, da se iz tega nekaj naučijo. Če bodo rezultati pozitivni, dopuščajo širšo implementacijo štiridnevnega delovnega tedna.

Poleg tega bi lahko bili izsledki eksperimenta tudi podlaga za kakšen nov produkt, je potrdil.

Štiridnevni delovnik kot spodbuda za iskalce zaposlitve

Birsa je izpostavil še, da njihovo podjetje odlično raste, da je na trgu zanje veliko priložnosti, že zdaj svoje izdelke prodajajo v več kot sto držav. Hkrati bijejo hud boj za talente, eden od načinov, da bi jih pritegnili čim več, pa bi bil po njegovem lahko tudi štiridnevni delovni teden.