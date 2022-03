Investicija v to plemenito kovino - ne zamudite priložnosti, kot je še ni bilo

Ko grozi inflacija, tako mali kot institucionalni vlagatelji iščejo načine za zavarovanje svojih financ. Človek se kaj kmalu nauči in spozna, da so opredmetena sredstva zgodovinsko varna izbira, in če v Google na hitro vtipkate "naložbe v opredmetena sredstva", pridete do dolgega seznama fizičnih sredstev, ki veljajo za varne naložbe z zanesljivimi donosi. Ti seznami ne glede na vir skoraj zagotovo omenjajo plemenite kovine. Plemenite kovine obkrožajo miti in legende in vsi pravijo, da prinašajo izjemne priložnosti za zaslužek. Čas je, da si natančneje ogledamo lansiranje najredkejše plemenite kovine na trg.

Ne glede na to, ali ste do denarja prišli s trdim delom, odrekanjem ali po kakšni lažji poti, ga preprosto nočete izgubiti. Inflacija v območju evra postopoma raste, kar pomeni, da se vrednost vašega denarja počasi, a vztrajno zmanjšuje.

Plemenite kovine so zaradi svoje redkosti in lepote že tisočletja sredstvo za shranjevanje vrednosti. Daleč najbolj znani sta zlato in srebro, v bolj raznolikih portfeljih pa se znajdejo tudi druge plemenite kovine, kot sta platina in paladij. To niso edine plemenite kovine v periodnem sistemu in ob natančnejšem ogledu boste odkrili kovino, katere redkost in lepota zasenčita preostale.

Ta kovina je osmij.

Osmij v investicijski obliki je na trgu šele od leta 2014, saj ga šele zadnja leta lahko kristalizirajo. To je tudi razlog za njegovo visoko ceno. Cena osmija je namreč odvisna od tega, koliko osmija pridobijo s kristalizacijo iz surovine, in ne toliko od ponudbe in povpraševanja. Z osmijem se še ne trguje na borzi, zato se sekundarni trg šele razvija. Trenutni trg še ni dovolj likviden za špekulacije, vsekakor pa je dovolj likviden za zgodnje naložbe na razvijajočem se in zelo zanimivem področju.

Posebnosti osmija

Osmij je tako kot zlato in srebro plemenita kovina. Pripada platinski skupini, skupaj s kovinami, kot so rutenij, rodij in seveda platina. Osmij je tako kot druge plemenite kovine kemično obstojen in odporen proti rji ali koroziji. Poleg tega, da je obstojen, je tudi gost, zelo gost. Osmij je z 22,61 grama na kubični centimeter najgostejši element, ki ga poznamo.

Njegov status najgostejšega elementa na svetu je na vrhu seznama drugih izjemnih lastnosti osmija, med katerimi sta tudi najvišja odpornost proti obrabi med vsemi znanimi snovmi in izjemno učinkovita zaščita pred gama sevanjem. Najpomembnejša na tem seznamu pa je lastnost, zaradi katere se je v Evropi močno povečala priljubljenost osmija kot naložbe v opredmetena sredstva. Osmij je najredkejši naravno prisotni stabilni element na Zemlji in je v svoji kristalni obliki popolnoma neponovljiv.

Zdi se, da bi moral biti najgostejši element na svetu in najredkejša žlahtna kovina med najbolj znanimi kovinami na svetu, vendar pa je osmij še vedno relativno neznan. To je predvsem posledica tega, da osmij kljub številnim izjemnim lastnostim nikoli ni bil posebej uporaben v industriji. Težko ga je pridobivati, v svoji surovi "gobasti" obliki pa je nagnjen k oksidaciji ter proizvaja strupen in hlapljiv oksid. Od odkritja leta 1804 osmij med elementi ni bil v središču pozornosti.

Leta 2014 je skupina švicarskih znanstvenikov izpopolnila postopek, ki nevarno osmijevo gobo pretvori v čudovito kristalno strukturo.

V nasprotju z standardnimi kristalizacijskimi metodami nova tehnika zagotavlja, da lahko osmij kristalizira na ultranatančen način, s čimer se ustvarijo geometrijsko popolni ploski diski z enako višino kristalov. Nastali osmij je popolnoma brez strupenih emisij, z njim pa se da varno ravnati brez zaščitne opreme. Kristalni osmij je najčistejša oblika osmija z 99,9995-odstotno čistostjo. Za primerjavo, 24-karatno zlato ima 99,95-odstotno čistost.

Strokovno svetovanje, preprost proces naročila, varna in zavarovana dostava Na svetovnem trgu je osmij na voljo le izbranim partnerjem in trgovcem. Za uvoz osmija je pristojen regionalni inštitut v posamezni državi. V Sloveniji je to Osmium inštitut Slovenija, ki tesno sodeluje s krovnim inštitutom v Nemčiji, edinim inštitutom na svetu, pooblaščenim za certificiranje osmija. V Sloveniji je prek Osmium inštituta Slovenija, ki je edini pooblaščen za distribucijo in neposredno prodajo izdelkov inštituta Osmium - Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium, na voljo celoten portfelj produktov, vključno s produkti po naročilu. V Osmium inštitutu Slovenija vam zagotavljajo zanesljive storitve, ažurne informacije in strokovno svetovanje, preprost proces naročila, varno in zavarovano dostavo ter diskretnost. Ne zamudite priložnosti, kot je še ni bilo, in postanite lastnik najplemenitejše med vsemi plemenitimi kovinami.

Priložnosti, ki jih ponuja osmij

Kdor je torej že izkoristil priložnost z osmijem, ima za to številne razloge. Če povemo in povzamemo na kratko, se kovine ne da ponarediti in je zelo redka. Ti dve dejstvi sta vzbudili zanimanje podjetij za upravljanje premoženja. Obe ti dve lastnosti sta namreč za plemenito kovino v današnjih časih zelo pomembni. Lahko ste prepričani, da nihče ne bo mogel posnemati kristalne strukture. Poleg tega strukturo hranijo v podatkovni bazi, ki jo uporablja tudi carina.

Drugi razlog je upanje, da bo samo dveh kubičnih metrov osmija, ki ga je mogoče pridobiti, kmalu zmanjkalo. Potem se namreč res lahko zgodijo velike spremembe v ceni, če bo povpraševanje po naložbah ali ekskluzivnih urah in nakitu še naprej naraščalo, osmija pa bo zmanjkalo.

Miti o osmiju

Osmij žal nima nobenih zdravilnih učinkov, čeprav nekateri upajo, da jih ima. Prav tako vplivneži niso zavestno skrivali kovine, da bi si zagotovili zaloge, ampak je osmij res mogoče kristalizirati šele zadnjih nekaj let in ga tako iz strupene spužve spremeniti v osmij v kristalni obliki. Osmij je za nakup na voljo vsem, saj se investicija v to plemenito kovino začne že od 120 € naprej. Celotno ponudbo osmija si lahko ogledate tukaj.

Prav tako ne obstajajo vrednostni papirji za osmij, čeprav obstajajo težnje po tem. Tu gre za fizično lastnino, ki jo imate v svojih rokah. Z drugimi besedami, kdor kupi osmij, ga tudi prejme v fizični obliki v lastno posest.

Od spletnega naročila do zavarovane dostave na dom Nakup osmija, od spletnega naročila do zavarovane dostave na dom, je preprost. To lahko storite v le nekaj korakih. Jasno, ob strokovni podpori Osmium inštituta Slovenija in z njihovo pomočjo pridobivanja pravih informacij pred samim nakupom osmija. Pred nakupom lahko vedno stopite v stik z njimi ter pridobite vsa navodila in potrebne informacije. Če si želite ogledati osmijeve izdelke, se jih dotakniti in se prepričati o njihovih izjemnih lastnostih, lahko skupaj določite termin za srečanje, na katerem vam bodo produkte predstavili. Na Osmium inštitutu Slovenija se zavedajo, da naložbene možnosti vsakega posameznika zahtevajo individualno obravnavo in izbiro izdelkov. Pri mesečnih vložkih govorimo o investiciji v nakup diamantkov ali zvezdic, ko gre za enkratno naložbo v višjem znesku, pa o nakupu diskov ali ploščic. Po izbiri ustreznega naložbenega produkta naročilo izbranih izdelkov poteka preprosto in se v celoti izvede prek spletne trgovine. V elektronskem sporočilu prejmete vse informacije o nakazilu kupnine za svoj osmij. Kupnina se poravna na transakcijski račun Osmium inštituta Slovenija. Na inštitutu jamčijo in zavarujejo vaša sredstva vse od nakazila pa do prejema investicijskega osmija v vašo posest. V Osmium inštitutu Slovenija bodo poskrbeli za zavarovano dostavo kupljenih izdelkov na vaš domači naslov. V dogovoru z njimi je mogoč prevzem tudi osebno na inštitutu. Kot že rečeno, osmija zaradi njegovih izjemnih lastnosti ni mogoče ponarediti, prav tako ga ni mogoče prodati brez podatkov o lastniku in kode za spremembo lastništva. S tem je osmij neuporaben v primeru kraje, s čimer velja za varno naložbo.

Kako bo z osmijem v prihodnje?

Naraščajoče povpraševanje po osmiju ne bo samo poganjalo rasti vrednosti, ampak bo po pričakovanjih spodbudilo razvoj trženja in prodaje. Pričakuje se, da bodo kmalu tudi večja podjetja, ki se ukvarjajo s plemenitimi kovinami in investicijskimi naložbami, ponujala odkup osmija. To vam bo vsekakor poenostavilo monetizacijo vaše naložbe, po drugi strani pa tudi nakup. Za zdaj vam je za udobno pregledovanje stanja na trgu osmija na voljo pregledna mobilna aplikacija Osmium, ki so jo razvili v Sloveniji. Uporabniki mobilnih telefonov z operacijskim sistemom Android ali iOS si lahko aplikacijo brezplačno naložijo iz storitev Google Play in App store (aplikacija je na voljo tudi v slovenskem jeziku).

Aplikacija na enem mestu združuje informacije iz različnih virov. "Investitorji po vsem svetu, ki so se zanimali za nakup osmija, so do zdaj morali spremljati različne spletne strani, posebej preverjati certifikate in posebej cene. Zdaj do vseh teh informacij dostopajo prek mobilnega telefona in jih dobijo takoj, ko jih potrebujejo," je povedal Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta Slovenija.