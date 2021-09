Hrvaška bo izbrisala več kot deset tisoč plovil

Za plovila, registrirana na Hrvaškem, je treba vsako leto plačati dajatev za uporabo pomorskega dobra ter dajatev za varnost plovbe in zaščito morja pred onesnaženjem.

Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je 20. avgusta objavilo seznam 10.657 plovil, katerih lastniki v letih 2019 in 2020 niso plačali navedenih dajatev. Plovila, za katera dajatve ne bodo poravnane do konca letošnjega septembra, bodo izbrisana iz vpisnika plovil.

Brisanje se lahko zgodi tudi zaradi birokratskih zapletov

Lena Koter se v praksi srečuje z različnimi zapleti. Foto: Osebni arhiv Kot je pojasnila Slovenka Lena Koter iz podjetja Menta z Reke, ki se ukvarja s storitvami za opravljanje vseh vrst poslovnih in zasebnih upravnih obveznosti na Hrvaškem, se v praksi srečuje z različnimi zapleti. "Nekateri lastniki na primer niso prejeli položnic, nekateri pa so plačali v evrih oziroma so pri plačilu navedli napačen sklic. Vplačilo v zadnjih dveh primerih ni bilo zavedeno pod plovilo, za katero je bila vplačana dajatev, tako da so tudi ta plovila na seznamu za brisanje," opozarja lastnike plovil.

Srečala se je tudi s primeri, v katerih nekdanji lastnik plovila, ki je plovilo prodal, ni poravnal obveznosti, izbris pa zdaj grozi trenutnemu lastniku. V vseh navedenih primerih se je treba obrniti na ministrstvo (prigovor@pomorstvo.hr) in razjasniti položaj, za pomoč pa se lahko obrnete tudi na podjetje Menta.

Izbris lastniku prinaša nevšečnosti in dodatne stroške

Koterjeva še opozarja, da bodo iz vpisnika plovil izbrisana tudi plovila, ki nimajo pooblaščenca za sprejem pisemskih pošiljk in zastopanje v morebitnih sporih s hrvaškimi državnimi organi. Če nimate pooblaščenca ali vaš dozdajšnji pooblaščenec za prejemanje pošte ni pripravljen prevzeti dodatne obveznosti za zastopanje v sporih, je treba izbrati novega pooblaščenca.

Izbris plovila lastniku prinese precej težav, saj je pred prvo plovbo treba urediti ponovni vpis in opraviti izredni tehnični pregled, ki narekuje pregled na suhem, cena pa je v primerjavi z rednim tehničnim pregledom dvakrat višja, še pojasnjuje Koterjeva.