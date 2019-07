Gradnja državnih stanovanj stoji, Janković pa že gradi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je republiški stanovanjski sklad (SSRS) februarja letos prekinil sodelovanje z družbo Rafael, ki je oktobra lani začela izkop gradbene jame za gradnjo soseske Novo Brdo, gradbišče še kar sameva. Začetek gradnje načrtovanih 498 stanovanj za neprofitni najem se tako odmika v neznano prihodnost.

Ali bo zamuda vplivala na končanje celotne gradnje, ki je predvideno konec leta 2021, na skladu nočejo napovedovati. Čeprav so februarja govorili o od šest- do osemmesečni zamudi, zdaj o tem niso več prepričani. "Zamuda bo lahko ocenjena šele takrat, ko bomo začeli izvedbo del," pojasnjujejo na republiškem stanovanjskem skladu. Prav tako ne morejo oceniti dokončne škode, ki je nastala zaradi spora z družbo Rafael. Ta bo namreč po njihovih navedbah odvisna od razlike v ceni in novih rokov.

Neizbrani ponudnik se je pritožil

A čas nadaljevanja gradnje še ni znan, saj je postopek izbire nadomestnega izvajalca zemeljskih del še vedno v teku. Vse ponudbe, ki jih je sklad marca letos prejel, so bile previsoke, zato je sklad ponovil razpis. Uspešnost tega je odvisna od razpleta zahteve za revizijo enega od neizbranih ponudnikov.

Odpuščeni gradbinec toži stanovanjski sklad

Je pa družba Rafael sprožila sodni spor zoper SSRS, ta pa je unovčil bančno garancijo v višini 177 tisoč evrov. Za prekinitev pogodbe z Rafaelom so se na skladu odločili tudi zato, ker naj bi v sevniškem podjetju gradbeni material s tovornjaki odvažali kar na zaščiteno območje Nature 2000.

Bolje kaže gradnji stanovanj na sosednjem zemljišču, kjer je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) začel zemeljska dela. Tu bo zraslo dodatnih 174 neprofitnih najemnih enot.

Kot najugodnejši izvajalec gradbeno-obrtniških in instalacijskih del je bilo kot vodilni partner izbrano črnomaljsko podjetje TGH v sodelovanju s podjetjem Ande inženiring. Pogodbena vrednost del znaša 17,9 milijona evrov z DDV.

Časovnica del predvideva, da bodo najemniška stanovanja vseljiva spomladi 2021.

Zanimivo je, da na celotnem, sedem hektarjev velikem zemljišču, kjer je predvidenih skupaj 650 stanovanj, trgovina in lokali, otroški vrtec v skladu z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) ni predviden. Tega ni niti v naselju Zeleni gaj. "Zagotavljanje kapacitet za vrtec je v pristojnosti MOL. SSRS je prostor za vrtec zagotovil v soseski Zeleni gaj čez cesto, vendar MOL zanj do zdaj ni izrazila interesa," še pravijo na SSRS.

Vprašanja o nameravani ureditvi vrtca, kjer bo po končani gradnji v obeh soseskah skupaj več kot tisoč stanovanj, smo naslovili tudi na MOL. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

