Gorivo bo v torek spet dražje, dizel še posebej

V torek se bo 95-oktanski bencin na bencinskih servisih zunaj avtocest podražil za 1,6 centa na liter in bo po novem stal 1,430 evra, dizel pa se bo podražil za 9,1 centa na liter in bo stal 1,775 evra. Nova najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja bo znašala 1,459 evra na liter, kar je za devet centov dražje kot v preteklem 14-dnevnem obdobju, je sporočilo gospodarsko ministrstvo.

Za 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina zunaj avtocestnega križa boste od polnoči odšteli 71,50 evra, kar je 0,8 evra več kot danes. Občutnejša bo podražitev dizelskega goriva, saj bo za 50-litrski rezervoar v torek treba odšteti 88,75 evra oziroma 4,55 evra več kot v preteklem 14-dnevnem obdobju.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Na rast cen pogonskih goriv v zadnjem obdobju vplivajo gospodarska negotovost in negotovost na finančnih trgih, nihanje in predvsem rast cen nafte na mednarodnih trgih, kar je tudi posledica nedavne odločitve OPEC+ o zmanjšanju obsega črpanja nafte, ter spreminjanja načina določanja novih cen goriv z različnimi dajatvami in regulacijo.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.