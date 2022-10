Neuradno: gorivo bo v torek spet dražje, dizel še posebej

V torek bi se lahko 95-oktanski bencin podražil za tri cente na liter in bo po novem stal 1,45 evra, dizel pa se bo po njihovih izračunih podražil za kar deset centov na liter in bo stal 1,77 evra, napovedujejo pri časniku Finance .

Sprememba, ki so jo pri Financah napovedali za 25. oktober, ko bodo znane nove cene goriv, bo 50-litrski rezervoar dizla podražila za okrog štiri evre, 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina pa za okrog 1,3 evra.

Na rast cen pogonskih goriv v zadnjem obdobju vplivajo gospodarska negotovost in negotovost na finančnih trgih, nihanje in predvsem rast cen nafte na mednarodnih trgih, kar je tudi posledica nedavne odločitve OPEC+ o zmanjšanju obsega črpanja nafte, in pa spreminjanja načina določanje novih cen goriv z različnimi dajatvami in regulacijo.