Gorenju uspel veliki met

Od danes so Gorenjevi gospodinjski aparati že na voljo pri izbranih prodajalcih na Kitajskem. "Načrtujemo, da bo ponudba aparatov Gorenje popolna na večini prodajnih lokacij na Kitajskem v prvem četrtletju leta 2019," so povedali v Gorenju.

"Za Gorenje je vstop na kitajski trg izjemna priložnost za rast in krepitev globalne prisotnosti, čeprav je trg izjemno konkurenčen in zahteven," je ob predstavitvi v Pekingu povedal predsednik uprave velenjske družbe Franjo Bobinac.

Gorenjevi izdelki so na voljo že v več kot 90 državah sveta.

Povečali prodajo pod lastnimi blagovnimi znamkami

Skupina Gorenje je v prvih šestih mesecih ustvarila 602,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 3,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Za 3,2 odstotka so povečali prihodke pod lastnimi blagovnimi znamkami, manj pa je bilo industrijskih poslov. Slednje je povezano z negotovostjo iskanja strateškega partnerja. Posledično se je obseg poslov z industrijskimi partnerji skrčil za dobro tretjino.

Z današnjim dnem Gorenjevih delnic ni več na Ljubljanski borzi. Za umik delnic z borze se je septembra na skupščini odločil večinski lastnik Gorenja, kitajski Hisense. Foto: STA Kot navajajo, v skladu s strategijo še naprej krepijo prodajo premijskih aparatov pod blagovno znamko Asko ter vlagajo v razvoj novih izdelkov in trženjske aktivnosti.

Rast prodaje so dosegli predvsem na trgih zahodne in osrednje Evrope, medtem ko so manj prodali v Nemčiji, na Nizozemskem, v Rusiji in Srbiji. Gorenje je prodajo povečalo tudi na nekaterih trgih vzhodne Evrope ter v Braziliji, Čilu in na Kitajskem.

Znižujejo stroške

Čisti dobiček v višini 400 tisoč evrov je znašal le desetino primerljivega v lanskem obdobju, pri čemer v Gorenju poudarjajo, da skupina večino dobička ustvari v zadnjem četrtletju. Za celotno letošnje leto načrtujejo čisti konsolidirani dobiček v višini 8,1 milijona evrov.

V Gorenju so dodali, da je bilo prvo polletje zelo zahtevno tudi za tekmece v panogi gospodinjskih aparatov, ki so večinoma beležili padec prodaje in dobička zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer, volatilnosti nekaterih valut ter razmeroma visokih cen surovin.

Konec lanskega leta so se sicer še bolj aktivno lotili zniževanja stroška dela na področju režijskih dejavnosti, ta strošek pa naj bi v drugi polovici letošnjega leta dodatno znižali. Do septembra naj bi bil deset odstotkov nižji kot na začetku junija lani.

Prodajajo nestrateške naložbe

Gorenje medtem v skladu z načrti prodaja naložbe, ki niso strateške. Umika se iz projekta proizvodnje koles pony, prodaja pa tudi podjetji Gorenje Surovina in Gorenje Projekt.

Gorenje Surovino, ki se ukvarja z zbiranjem in predelavo odpadkov, nameravajo prodati podjetju Izeta Rastoderja, trgovcu s sadjem in zelenjavo. Pred zaključkom posla potrebujejo še soglasje Agencije za varstvo konkurence. Novega lastnika ima tudi družba Gor kolesa, ki izdeluje prenovljena legendarna kolesa. Jeseni jo je odkupilo podjetje Turna iz Šoštanja, ki proizvaja komponente za industrijo bele tehnike.

Prodaja Gorenje Projekta, ki deluje v gradbeništvu, je še v teku. Neuradno se omenja, da bi lahko 50-odstotni delež prodali drugemu solastniku, kranjski družbi Iskra Impuls. Ta je v lasti Anteja Bračića in je leta 2016 že prevzela gradbeno podjetje Gorenjc.

Prodajo podjetja Gorenje Tiki so zamrznili, saj glede morebitnega nadaljevanja proizvodnje čakajo na odločitev novega lastnika.