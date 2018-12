Gorenje prodalo svoje hčerinsko podjetje Rastoderju

Kot so razloge za prodajo pojasnili v Gorenju, v okviru osredotočanja na osnovno dejavnost proizvodnje in prodaje gospodinjskih aparatov nadaljujejo dezinvestiranje izbranih družb s področja netemeljnih dejavnosti.

Gorenje Surovina se namreč ukvarja s storitvami, povezanimi z ravnanjem z odpadki na območju Slovenije, ter partnerjem iz industrije, lokalnim skupnostim in gospodinjstvom ponuja celovite rešitve za vse vrste odpadkov. Skupaj z odvisnima družbama Kemis BH (Bosna in Hercegovina) ter Kemis Valjevo (Srbija) v dejavnosti zbiranja in predelave odpadkov ter pridobivanja sekundarnih surovin zaposluje več kot 300 sodelavcev.

V prodajnem postopku, ki je potekal od začetka letošnjega leta in ga je vodil VTB Capital, je bila kot najboljši ponudnik za nakup omenjenega podjetja izbrana družba Rastoder v lasti Izeta Rastoderja, so sporočili iz Velenja.

"Za nakup Gorenja Surovine smo se odločili zaradi velikih sinergij z našo temeljno dejavnostjo, predvsem na področju predelave embalaže. Surovino nameravamo še naprej razvijati in širiti dejavnost na vseh področjih, ki jih podjetje pokriva," je svoj nakup utemeljil Rastoder, sicer najbolj znan po prodaji banan blagovne znamke Derby.

Foto: STA

V Gorenju veseli, da podjetje ostaja v domači lasti

"Zadovoljni smo, da Gorenje Surovina, ki je bila največja družba s področja Gorenjevih netemeljnih dejavnosti, ostaja v domači lasti in da bo nadaljevala in širila svoje poslanstvo na področju ekologije. Družbe, kot je Gorenje Surovina, so namreč z dejavnostjo zbiranja in reciklaže odpadnih materialov ključni člen tako na področju ohranjanja čistega okolja kot tudi na področju industrije," je povedal Marijan Penšek, v Gorenju izvršni direktor področja Ekologije, trgovine in industrijskih storitev.

Gorenje je sicer novembra, le nekaj mesecev po tem, ko je postalo del skupine Hisense, vstopilo na največji trg na svetu. Začel je namreč prodajo premijskih izdelkov lastne blagovne znamke na kitajskem trgu. Gorenjevi izdelki so na voljo že v več kot 90 državah sveta.