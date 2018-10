Afera s ponarejenimi vozniškimi dovoljenji: obtožen tudi Izet Rastoder

Med množico, ki se je zaradi kupovanja ponarejenega vozniškega dovoljenja znašla na zatožni klop, je tudi poslovnež Izet Rastoder, največji uvoznik eksotičnega sadja pri nas.

To so za Siol.net potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, kjer so zoper Rastoderja vložili obtožni predlog. V njem mu očitajo storitev kaznivega dejanja overitve lažne vsebine. Za to je zagrožena kazen do treh let v zaporu.

Rastoder se je na zatožni klopi znašel skupaj z Mirom Prezljem, nekdanjim športnim direktorjem nogometnega kluba Olimpija (prej NK Ljubljana). Spomnimo, da je bil Rastoder pred prihodom Milana Mandarića glavni financer tega kluba, s tem pa tudi njegova alfa in omega.

"Obdolžencema se očita, da sta na upravni enoti predložila potrdili o opravljenem vozniškem izpitu, po katerih so jima izdali vozniški dovoljenji, čeprav izpita nista opravljala in sta vedela, da je vsebina potrdil lažna," so pojasnili na tožilstvu.

Fotografija je ilustrativna. Foto: Klemen Korenjak

Rastoder se ne udeležuje sojenja

Toda še preden bi se proti znanemu poslovnežu začelo sojenje, se je zapletlo.

Sodišče je moralo Rastoderja izločiti iz kazenskega postopka in ga nadaljuje zgolj proti Prezlju. Za to se je odločilo "iz razlogov smotrnosti, zaradi njegove nenavzočnosti", so nam pojasnili na tožilstvu.

Ali se je izogibal sprejemanju sodne pošte in se ni odzval na pozive k udeležbi na glavni obravnavi, ni znano. Ljubljanski poslovnež že dalj časa ni dosegljiv za komentarje.

Izet Rastoder je bil nekdaj alfa in omega v ljubljanski Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar Opozorimo pa, da je Rastoder zakoniti zastopnik in lastnik podjetja Rastoder, d. o. o., ki je največji slovenski dobavitelj banan in letno ustvari več kot sto milijonov evrov prihodkov od prodaje.

V zadnjih letih se je lotil več velikopoteznih nepremičninskih projektov v prestolnici, med drugim gradnje trgovskega središča v Stožicah. Stalno prebivališče ima sicer prijavljeno v stanovanju v središču Ljubljane.

Večina priznala krivdo

Medtem ko se Rastoder očitno izogiba sojenju, so tožilstva do uspešnega konca pripeljala glavnino postopkov zaradi kupovanja ponarejenih vozniških dovoljenj.

V aferi, ki je izbruhnila pred leta 2009, je bilo po naših podatkih obsojenih že več kot 150 ljudi. Velika večina jih je krivdo priznala in si prislužila pogojne zaporne kazni.

Foto: Klemen Korenjak Kljub temu je veliko očitkov letelo na počasnost preiskovanja in pregona sumov kaznivih dejanj, saj so ponarejena vozniška dovoljenja kupovali nevarni vozniki, ki so ta pred tem izgubili zaradi sistematičnega kršenja cestnoprometnih predpisov.

Že do leta 2014 so v preiskavah ugotovili za 1.142 kaznivih dejanj zaradi izdajanja potrdil za izvajanje varne vožnje in brisanja kazenskih točk ter 152 kaznivih dejanj v zvezi s ponarejenimi potrdili o opravljenem vozniškem izpitu.

Vsi obsojeni na pogojne zaporne kazni

Koliko je bilo vseh postopkov in koliko ljudi je bilo obsojenih, ni znano, saj na vrhovnem tožilstvu ne vodijo podatka o tem. Pri pregonu kupcev in prodajalcev ponarejenih vozniških dovoljenj pa sta bili najbolj dejavni okrožni državni tožilstvi v Ljubljani in Kopru.

Ljubljansko tožilstvo je poleti 2015 vložilo obtožni predlog zoper 150 obdolženih zaradi kaznivih dejanj overitve lažne vsebine. Večino zadev je že končalo:

- že julija 2016 je bilo obsojenih 130 ljudi, ki so jim izrekli pogojno obsodbo s kaznijo od pet do šest mesecev zapora s preizkusno dobo od dveh do treh let;

Foto: STA - pozneje je bilo na podobno kazen obsojenih še blizu 20 ljudi. V dveh primerih sta se obsojenca namesto za prestajanje večmesečne zaporne kazni dogovorila za delo v splošno korist;

- januarja letos je sodišče zavrnilo obtožbo zoper enega obdolženca.

Visoka občinska uradnica za pet let v zapor

V letu 2015 je tudi koprsko tožilstvo vložilo obtožbo zoper 65 ljudi. Prvoobtožena je bila Suzana Škrlj, nekdanja uradnica na sežanski upravni enoti, ki je urejala vozniška dovoljenja.

Škrljeva je priznala krivdo in bila julija 2016 zaradi poneverjanja dokumentov, izdaje 44 vozniških dovoljenj in sprejemanja podkupnine obsojena na pet let in osem mesecev zapora ter 7.500 evrov stranske kazni.

Poleg Škrljeve naj bi priznala krivdo večina drugih obdolžencev. Pregon pa so na tožilstvu v Kopru končali z izrekom pogojne kazni Francu Riflju, enemu od posrednikov ponarejenih vozniških dovoljenj.