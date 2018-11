Pri gradnji trgovskega dela Stožic se spet zapleta #video

Izet Rastoder, lastnik trgovskega dela športnega parka Stožice, trdi, da gradnje ne more nadaljevati, dokler svojih obveznosti ne izpolni občina. Ta naj bi bila po njegovih besedah dolžna dokončati streho trgovskega dela oziroma športni park na strehi in parkirišče. A Janković kralju banan danes odgovarja, da je to obveznost investitorja trgovskega središča.

Po sinočnjem soočenju najmočnejših ljubljanskih županskih kandidatov Zorana Jankoviča in Anžeta Logarja na Planet TV smo se danes odpravili po sledeh projekta, ki je Jankoviču pred leti prinesel zmago, zdaj pa Ljubljančane precej razdvaja.

Zoran Janković na Stožice še vedno gleda kot na uspešen projekt. Če ste se vprašali, kako je to mogoče, je vaše vprašanje na mestu. Če ne zaradi drugega, zaradi dejstev. Poglejmo jih nekaj.

Športni park Stožice so odprli leta 2010, pri tem je trgovsko središče doživelo klavrno usodo. Ves ta čas namreč propada, saj je zasebnemu partnerju, podjetju Grep, med gradnjo zmanjkalo denarja.

Poglejmo še finančne posledice:

- javni del projekta se je na koncu podražil z 81 milijonov evrov na 114 milijonov evrov.

Še večje posledice so nastale za banke in podizvajalce:

- bančna luknja je bila zaradi neporavnanih obveznosti Grepa težka 135 milijonov evrov,

- dolgovi do podizvajalcev so dosegli 30 milijonov evrov.

Rastoder za nakup odštel 15 milijon evrov

Trgovski del Stožic je zdaj v lasti Izeta Rastoderja, največjega uvoznika eksotičnega sadja pri nas. Kralj banan je namreč od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) lani odkupil terjatve do družbe Grep. Za trgovinski del je plačal 15 milijonov evrov, pri oceni, da bo za dokončanje potrebnih najmanj 30 milijonov evrov, največ pa celo 60 milijonov.

Lastnika trgovskega dela Stožic, Izeta Rastoderja, čaka veliko dela in denarja, pri čemer ne more narediti prav nič, dokler svojih obveznosti ne naredi občina. Ta naj bi bila po njegovih besedah dolžna dokončati streho trgovskega dela oziroma športni park na strehi in parkirišče. Foto: Sportida "Sem zagovarjal in še vedno zagovarjam, da je treba projekt dokončat in Rastoder ga bo dokončal," je na sinočnjem soočenju z Logarjem zatrdil Janković.

Objekt spominja na prizore iz grozljivke

Ko se sprehodimo po propadajočem objektu, vidimo, da ga je za svojega vzela narava. Samo na površini najdemo več vrst grmovja in drevja, veliko je smeti, na površini se odvijajo športne aktivnosti.

Objekt načenja voda, na določenih mestih stoji. Zaradi vode, ki pronica, nastajajo kapniki. Vse skupaj spominja na prizor iz kakšnega postapokaliptičnega filma ali pa grozljivke.

Nedokončani objekti trgovskega centra Stožic spominjajo na prizor iz kakšnega postapokaliptičnega filma ali pa grozljivke. Foto: Klemen Korenjak Rastoderja čaka veliko dela in vložiti bi moral precej denarja, pri čemer ne more narediti prav nič, dokler svojih obveznosti ne opravi občina. Ta naj bi bila po njegovih besedah dolžna dokončati streho trgovskega dela oziroma športni park na strehi in parkirišče. A Janković Rastoderju danes odgovarja: "V vseh dokumentih je zelo jasno zapisano, da streho in izolacijo strehe naredi investitor trgovskega centra. Šele nato bo občina na strehi zgradila park in nogometno igrišče," je bil jasen ljubljanski župan.

V trgovinskem delu, kot kaže, še dolgo ne bo trgovin, so pa ogromne površine poleg narave zasedli grafitarji, Na praznih stenah so prava umetniška dela. Poslopje zaradi postapokaliptičnega pridiha uporabljajo tudi za snemanja in fotografiranja. Morda pa je v tem celo finančna prihodnost.