Gorenje že 75 let poenostavlja življenje

Jasna vizija o poenostavljanju življenja je Gorenju omogočila, da postane eden vodilnih proizvajalcev gospodinjskih aparatov. Od ustanovitve pred 75 leti je okoli 127 milijonov večjih gospodinjskih aparatov Gorenje našlo svoj dom v več kot 60 državah po vsem svetu. Današnja široka paleta kakovostnih gospodinjskih aparatov z močnim poudarkom na inovacijah, dizajnu in trajnosti predstavlja bogato dediščino podjetja. V Gorenju bodo zgodbo o uspehu pisali še naprej, saj so odločeni zagotavljati smiselne rešitve, ki poenostavljajo življenje sedanjim in prihodnjim generacijam.

Od male slovenske vasi do mednarodne prepoznavnosti

Zgodba se je začela v idilični vasici Gorenje v Sloveniji leta 1950. V majhni delavnici so najprej začeli proizvajati kmetijske stroje, vendar so zaradi novih priložnosti na razvijajočem se področju gospodinjskih aparatov leta 1958 izdelali svoj prvi štedilnik na trda goriva. Hitro rastoče podjetje se je moralo kmalu preseliti zaradi širjenja proizvodnje. Leta 1960 so se tako preselili v Velenje, mestece, ki je vse od tedaj dom Gorenja.

Med svojo izjemno potjo je Gorenje postalo ena najbolj uveljavljenih slovenskih blagovnih znamk in vodilna znamka v jadranski regiji, kjer je njen tržni delež danes okoli 30-odstoten. Z vstopom v skupino Hisense leta 2018 je Gorenje pridobilo dostop do novih trgov, predvsem pa do novih znanj in priložnosti za še hitrejši tehnološki napredek.

V letu 2024 je Gorenje izboljšalo prodajne rezultate v segmentu večjih gospodinjskih aparatov, kar je vodilo v povečanje tržnih deležev v vseh evropskih regijah in vseh skupinah izdelkov. Najmočnejši so v segmentu kuhinjskih aparatov, kjer zasedajo četrto mesto, in v segmentu hladilnikov, kjer so na šestem mestu. V letu 2024 je Gorenje še posebej izstopalo v Vzhodni Evropi, saj je z 10,6-odstotnim tržnim deležem zasedlo drugo mesto.

Inovacije za poenostavljeno življenje

Poslanstvo Gorenja je že od nekdaj, da z njihovimi gospodinjskimi aparati vsakdanje življenje in gospodinjska opravila postanejo nekoliko lažja in prijetnejša. Njihovi izdelki so zato zelo raznoliki in vključujejo tako velike kot male gospodinjske aparate. Inovativne rešitve zagotavljajo optimalno uporabnost in lahkotno, intuitivno delovanje, kar zagotavlja hitrejšo pot do popolnih rezultatov. S tem namenom Gorenjevi izdelki ponujajo napredne funkcionalnosti. Pri negi perila so to: pranje in sušenje s paro, programi po meri za posebne tkanine, možnosti hitrega pranja, nežni programi sušenja, ki posnemajo sušenje v naravi, ter trojni A-izkoristek pri energiji, hrupu in ožemanju. Strojno pomivanje posode optimizirajo funkcionalnosti, kot so: popolno sušenje posode, pametno doziranje detergenta za do 20 ciklov pomivanja, nizka poraba energije A-10 % in antibakterijske zaščitne rešitve. Optimalno kuhanje in peko zagotavljajo: enakomerna tehnika peke, avtomatski programi, prilagojeni posameznim jedem (najnovejši je program PizzaPlus), pečenje s paro in indukcijska kuhališča s prilagodljivimi kuhališči, avtomatskimi programi, stabilno toploto in intuitivnim zaznavanjem posode. Za shranjevanje živil pa so na voljo: prilagojeni predali z odličnimi pogoji shranjevanja, tehnologija, ki se samodejno prilagaja navadam uporabnika, in možnost izbire različnih dimenzij in prostornin, kot je na primer hladilnik z zamrzovalnikom z največjo prostornino v svoji kategoriji.

Uporaben dizajn, ki navdušuje

Gorenje je tudi blagovna znamka, ki je na trgu gospodinjskih aparatov za glavno konkurenčno prednost uporabila dizajn. Njihovi aparati niso zasnovani le tako, da izpolnjujejo potrebe in pričakovanja uporabnikov, ampak tudi tako, da odražajo njihovo osebnost in slog, zaradi česar je Gorenje na začetku drugega tisočletja v industrijo bele tehnike pripeljalo vodilne svetovne oblikovalce, kot so Pininfarina, Ora Ito, Karim Rashid in Starck.

Oblikovalska prizadevanja niso ostala neopažena, saj je Gorenje prejelo številne prestižne oblikovalske nagrade: več nagrad Red Dot, iF Design Award, Iconic Award in German Design Award za izjemne oblikovalske dosežke. Med najnovejšimi nagrajenimi aparati so tehnološko napredne, učinkovite in varčne vgradne pečice serije G800.

Pametne rešitve in trajnostno življenje

Poleg razvoja individualnih pametnih aparatov, ki optimizirajo vsakodnevna opravila, so v Gorenju razvili še eno inovativno rešitev, ki je implementirana v najnovejše modele pametnih gospodinjskih aparatov. To je platforma ConnectLife, ki ponuja priročne rešitve za prihranek časa, kot sta daljinsko upravljanje in nadzor naprav s pomočjo pametnega telefona. Poleg tega ConnectLife vsebuje tudi veliko uporabnih vsebin, navodil in receptov.

Pri oblikovanju in proizvodnji gospodinjskih aparatov Gorenje je poleg pametne povezljivosti vse pomembnejša tudi trajnost. Reciklirani materiali skupaj s pametnimi funkcijami, ki prihranijo čas, električno energijo in vodo, znižujejo stroške in uporabnikom omogočajo bolj enostaven in okolju prijazen življenjski slog.

Srebrna medalja EcoVadis 2024 in certifikat Green star 2023 napovedujeta še večjo usmeritev v trajnostni razvoj, cilji pa so: 96-odstotno recikliranje nastalih odpadkov, uvedba stoodstotno reciklirane embalaže ter zmanjšanje transportnih poti in s tem izpustov CO2.

Močna osredotočenost na prihodnost

Prihodnost gospodinjskih aparatov je v pametnih, integriranih ekosistemih, ki nemoteno komunicirajo in avtomatizirajo opravila ter s tem prihranijo čas in trud. Aparati se bodo bolj prilagajali individualnim potrebam, poudarek bo na trajnosti z energetsko učinkovitim in okolju prijaznim dizajnom. Vse to je v skladu z vrednotami in poslanstvom Gorenja, ki bo še naprej skrbelo za kupce, ki cenijo zanesljivo, kakovostno in uporabniku prijazno blagovno znamko, ki poenostavlja vsakdanje življenje.

Gorenje še naprej ostaja tudi močan podpornik športa, saj sponzorsko podpira Rokometno zvezo Slovenije, lokalni rokometni klub Gorenje Velenje, slovensko skakalno reprezentanco in dogodke, kot so FIFA Club World Cup 2025, EHF EURO 2024 za moške in ženske, EHF liga prvakov za moške in UEFa EURO 2024.

V Gorenju se zavedajo, da prihodnost pripada generacijam, ki cenijo blagovne znamke, ki s svojim delovanjem pozitivno vplivajo na svet – njihov cilj je imeti pomembno vlogo v tej prihodnosti.

