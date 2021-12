Gen-I: postopek zoper nas je političen

V družbi Gen-I vidijo v prekrškovnih postopkih, ki jih je v povezavi s plačami vodilnih zoper štiri energetske družbe uvedlo gospodarsko ministrstvo, političen motiv. O njih namreč niso bili uradno obveščeni, pač pa so zanje izvedeli prek družbenih omrežij. Cilj je škodovati ugledu družbe in njenemu dosedanjemu vodstvu, so sporočili.

Gospodarsko ministrstvo je v četrtek sporočilo, da je uvedlo prekrškovne postopke zoper organe nadzora družb Gen-I, Gen-EL, Gen-I Esco in Elektro Energija, ker mu niso pravočasno posredovali pogodb z direktorji družb v skladu s t. i. Lahovnikovim zakonom po lastniških spremembah. Dodatno je pozvalo, naj nadzorniki Gen-I preverijo skladnost izplačil vodilnim v družbi.

V Gen-I so za uvedbo postopka izvedeli na računu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na družbenem omrežju Twitter, so pojasnili v današnji izjavi za javnost.

"Komuniciranje upravnih postopkov prek Twitter računa je nova praksa, ki jo uvaja ministrstvo. To dejanje jemljemo kot nov dokaz, da so vsi prekrškovni postopki politično motivirani, s ciljem škodovati ugledu družbe in njenemu dosedanjemu vodstvu," so zapisali v današnjem sporočilu.

Glede prejemkov poslovodstva so pojasnili, da so bili vsako leto javno objavljeni v letnih dokumentih družbe, potrdili pa so jih vsi njeni pristojni organi.

Gospodarsko ministrstvo je leta 2015 zavzelo stališče, da družba Gen-I ni zavezanka po Lahovnikovem zakonu, so spomnili. Leto pozneje so bile sklenjene pogodbe s poslovodstvom Gen-I za mandat 2016-2021, ob čemer se lastniška struktura ni spremenila.

Robert Golob prejema 18.000 evrov mesečne plače neto, njegova celotna letna bruto plača pa je blizu pol milijona evrov. Foto: STA

Na ministrstvu so pred dvema tednoma pojasnili, da se je lastniška struktura Gen-I v preteklosti spreminjala in da so letos ugotovili okoliščine, iz katerih bi lahko izhajalo, da gre za družbo z večinskim deležem države v smislu določb Lahovnikovega zakona in s tem za zavezanko po tem zakonu.

Gen-I: do zdaj nismo bili na seznamu družb zavezank

Te ugotovitve so nato posredovali družbi Gen-I in jo pozvali k posredovanju dokazil o statusu družbe in skladnosti prejemkov z določbami zakona.

V Gen-I so to danes potrdili in dodali, da so poziv prejeli 17. novembra, na zadnji dan mandata uprave Roberta Goloba. Nanj so se pravočasno odzvali, so zapisali in ponovili, da jih ministrstvo pred tem ni imelo na informativnem seznamu družb zavezank po zakonu.

Sicer pa Lahovnikov zakon družbam po kasnejši spremembi lastništva, zaradi katerega bi morebiti postale zavezanke po zakonu, ne nalaga posredovanja pogodb, sklenjenih v obdobju, ko to niso bile, so še dodali v Gen-I.

Kako si uprava izplačuje stotisoče evrov



Več kot pol milijona evrov neto si razdeli uprava GEN-I že nekaj let, razkrivajo letna poročila podjetja. Najbolje plačan je seveda Golob, ki je v letu epidemije koronavirusa v žep pospravil 214 tisoč evrov neto.



Oziroma v povprečju 17.836 evrov neto vsak mesec. Dobrih 170 evrskih tisočakov neto je domov odnesel Igor Koprivnikar, 104 evrske tisočake neto Andrej Šajn, medtem ko je Danijel Levičar od GEN-I zaslužil 52 tisoč evrov. Zadnji sicer nima fiksne plače, tisoče evrov je dobil kot nagrado za uspešnost in zaradi v javnosti neznanih razlogov. Ob tem je treba poudariti, da je govora o neto zneskih. Strošek za podjetje je na koncu občutno višji.

