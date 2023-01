Furs potrdil: Te posle podjetnikov bomo preverili

V zadnjih tednih preteklega leta so nekateri slovenski podjetniki prodajali lastniške deleže svojih podjetij, kupci pa so bili kar njihova podjetja. Za ta korak naj bi se odločili, ker jim je do konca lanskega leta zakonodaja omogočala nižje davke za take primere. Oziroma kar ničelno davčno stopnjo, če je podjetnik imel delež v podjetju več kot 15 let. Prodaje lastniških deležev so zato vzbudile pozornost finančne uprave, ki je potrdila, da bodo njeni inšpektorji določene transakcije pregledali.

"S problematiko smo na finančni upravi in ministrstvu za finance seznanjeni," so nam na vprašanje, ali drži poročanje portala Necenzurirano, da bodo začeli pregledovati zgoraj opisane posle, odgovorili na finančni upravi (Furs), kjer so tudi poudarili, da "je negativne posledice predhodnega črtanja bilo mogoče pričakovati". Furs zato letos načrtuje izvedbo nadzorov, ki bi podrobneje preverili nekatere transakcije, povezane z nakupi notranjih deležev. "Cilje in obseg nadzorov bodo določili v okviru svojih pristojnosti v prihodnjih mesecih," so še zapisali na Fursu.

Namesto 25-odstotnega davka ... tudi le ničodstotni davek

Zgodba se začne z vlado Janeza Janše, ki je spremenila zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in dohodnini in posledično od januarja 2022 podjetnikom omogočila veliko nižjo obdavčitev pri prodaji lastniških deležev v podjetju. Do 1. januarja 2022 so morali podjetniki plačati 25-odstotni davek od zneska, ki so ga odbili pri prodaji lastniškega deleža v podjetju. Od 1. januarja 2022 pa je bila višina davka odvisna od tega, koliko časa so bili lastniki ali solastniki podjetja. Če so imeli lastniški delež v lasti več kot 15 let, pri prodaji niso plačali nobenega davka.

Vlada Roberta Goloba je po prevzemu oblasti odpravila spremembe Janševe vlade, vendar so zakonske spremembe začele veljati šele 1. januarja 2023.

Za več kot sto milijonov evrov poslov?

Zato so po pisanju portala Necenzurirano nekateri slovenski podjetniki v zadnjih tednih preteklega leta pospešeno prodajali lastniške deleže v podjetjih, ki naj bi jih v večini primerov kupila kar podjetja, katerih deleži so bili na prodaj. Podjetniki bi tako še vedno obdržali nadzor v podjetju, hkrati pa so lahko iz podjetij ob majhnih davkih dobili zaslužene dobičke. Teh transakcij je bilo po pisanju Necenzurirano za več kot sto milijonov evrov, med podjetniki pa je tudi Marko Lotrič, predsednik državnega sveta.

Lotrič, ki je ustanovil podjetje Lotrič Meroslovje, je v intervjuju za časnik Večer potrdil, da je 25-odstotni delež v svojem podjetju, tik preden je začela veljati nova zakonodaja, svojemu podjetju prodal za 2,8 milijona evrov. "S to potezo smo več denarja namenili razvoju in raziskavam. Vložili ga bomo v dva razvojna projekta, skupaj vredna več kot tri milijone evrov. Gre za cenejši denar, kot če greš ponj v banko," je še dejal Lotrič.