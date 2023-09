TikTok mora plačati 345 milijonov evrov globe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Irska komisija za varstvo podatkov (DPC), ki deluje v imenu EU, je kitajskemu družbenemu omrežju TikTok izrekla 345 milijonov evrov globe zaradi kršenja pravil o ravnanju s podatki mladoletnih uporabnikov. Družba TikTok je v odzivu sporočila, da so potrebne ukrepe za odpravo kršitev večinoma sprejeli še pred začetkom preiskave leta 2020.

Preiskava ravnanja družbe TikTok s podatki mladoletnih uporabnikov, ki je trajala od julija do decembra 2020, se je osredotočila na nekatere nastavitve v aplikaciji in preverjanje starosti med procesom registracije uporabnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Videoposnetki in objave uporabnikov med 13. in 17. letom starosti so bile po privzetih nastavitvah dostopne vsem uporabnikom, enako tudi možnost komentiranja objav, kar je v nasprotju s splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

TikTok: Večina rezultatov ni več relevantna

Družba TikTok je medtem sporočila, da se ugotovitve preiskave nanašajo predvsem na privzete nastavitve, ki so veljale pred tremi leti.

"Večina teh rezultatov ni več relevantna zaradi ukrepov, ki smo jih uvedli še pred začetkom preiskave," so sporočili. V skladu z novimi nastavitvami so namreč vsi profili uporabnikov pod 16. letom starosti avtomatsko označeni kot zasebni in niso dostopni vsem.

Poleg globe je bilo družbi TikTok naloženo tudi, naj v treh mesecih v celoti uskladi svoje sisteme za obdelavo podatkov z GDPR. TikTok naj bi do konca prihodnjega leta proces obdelave podatkov evropskih uporabnikov izvajal le v novih centrih za obdelavo podatkov na Irskem in Norveškem.

TikTok, ki je v lasti kitajske korporacije Bytedance, si tako poskuša okrepiti zaupanje v Evropi, saj se v zadnjem času vse pogosteje pojavljajo skrbi o širjenju vpliva Kitajske prek TikToka. Evropska komisija in številne evropske vlade so v zadnjih mesecih prepovedale uporabo aplikacije na mobilnih telefonih svojih zaposlenih.