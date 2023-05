Tudi prebivalci te države se bodo morali posloviti od priljubljene aplikacije #video

Priljubljeno družbeno omrežje TikTok se sooča z vse več pozivi tako ameriških kot evropskih zakonodajalcev, naj se prepove uporabo aplikacije. Nekatere države so denimo to že storile za zaposlene v javnih službah, saj naj bi Kitajska preko tega omrežja dostopala do podatkov uporabnikov. Zdaj pa je Montana postala prva ameriška zvezna država, ki je prepovedala Tik Tok s kratkimi videoposnetki. Prepoved bo začela veljati s 1. januarjem 2024. Pet tamkajšnjih uporabnikov aplikacije pa je na zvezno sodišče vložilo tožbo za razveljavitev te prepovedi. Prepričani so, da jim je s tem kršena pravica do svobode govora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Družbeno omrežje TikTok trenutno beleži slabo milijardo aktivnih uporabnikov, med njimi tudi veliko takih, ki so si ustvarili dobičkonosne profile in kot svetovni vplivneži zapeljali poklicno pot.

Omrežju TikTok se sicer očita, da naj bi preko njega kitajska vlada dobivala podatke o uporabnikih in vplivala na ponujene vsebine z namenom kitajske propagande. Nekatere države, med njimi Kanada in Belgija so zato višjim državnim uslužbencem že prepovedale uporabo. Enako bodo zdaj storili v ameriški zvezni državi Montana.

"Da bi zaščitil osebne in zasebne podatke prebivalcev Montane pred kitajsko komunistično partijo, sem prepovedal TikTok," je pred dnevi na Twitterju objavil Greg Gianforte, Guverner ameriške zvezne države Montana, ki je prvi zakonsko prepovedal uporabo TikToka.

Kršitev prepovedi bo veljala vsakič, ko bo uporabnik dostopal do aplikacije, pri čemer se vsaka kršitev kaznuje z globo v višini 10.000 dolarjev (9.200 evrov). Po zakonu bosta morala Apple in Google odstraniti TikTok iz svojih trgovin z aplikacijami, sicer se bosta morala soočiti z morebitnimi dnevnimi kaznimi.

Odzivi na zakon so mešani, nekateri prepoved Tik Toka vidijo kot dobro stvar, spet drugi niso najbolj navdušeni. Pet tamkajšnjih uporabnikov aplikacije je le nekaj ur po tistem, ko je guverner podpisal prepoved, na zvezno sodišče vložilo tožbo. V tej navajajo, da poskuša zvezna država s tem zagotavljati nacionalno varnost, kar pa je v pristojnosti le vlade v Washingtonu, pri tem pa po njihovih besedah krši pravico do svobode govora. Gre sicer za tožnike, ki imajo na TikToku veliko sledilcev in s pomočjo platforme tudi ustvarjajo prihodke.

Obtožbe o posredovanju podatkov kitajski vladi v podjetju zanikajo

Na prepoved so se ostro odzvali tudi v lastniškem podjetju, ki sicer obtožbe o posredovanju podatkov kitajski vladi zanikajo. V objavi so zapisali, da je guverner podpisal zakon, ki krši pravice prebivalcev Montane in da želijo pomiriti in spodbuditi tamkajšnje prebivalce, da lahko še naprej uporabljajo TikTok, se izražajo in služijo denar za preživetje, medtem ko si oni še naprej prizadevajo braniti pravice uporabnikov znotraj in zunaj Montane.