Eurostat potrdil sedemodstotno inflacijo v državah z evrom

Najnižje stopnje inflacije so zabeležili Luksemburg (2,7 odstotka), Belgija (3,3 odstotka) in Španija (3,8 odstotka). Najbolj so se na drugi strani cene zvišale na Madžarskem (24,5 odstotka), v Latviji (15,0 odstotka) in na Češkem (14,3 odstotka).

Najbolj so rast cen življenjskih potrebščin v državah z evrom aprila spodbujale cene živil, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, ki so k letni stopnji inflacije prispevale 2,75 odstotne točke.

Sledijo storitve (2,21 odstotne točke), industrijski proizvodi brez energentov (1,62 odstotne točke) ter energenti (–0,38 odstotne točke).