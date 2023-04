Smo se izognili najhujšemu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjem četrtletju lani je bil v območju evra bruto domači proizvod (BDP) stabilen, medtem ko se je v območju EU skrčil za 0,1 odstotka. Med državami, za katere so bili na voljo podatki, je v prvem četrtletju največjo rast BDP beležila Portugalska (+1,6 odstotka), sledile so Španija, Italija in Latvija (vse po +0,5 odstotka).

Padce sta beležili Irska (-2,7 odstotka) in Avstrija (-0,3 odstotka). Na letni ravni so vse države razen Nemčije (-0,1 odstotka) beležile gospodarsko rast, so še zapisali na Eurostatu.

Po prvi oceni nemškega statističnega urada Destatis pa je nemški BDP na četrtletni ravni v prvem letošnjem četrtletju stagniral. Največje gospodarstvo območja z evrom se je tako izognilo tehnični recesiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Če bi se nemško gospodarstvo po 0,5-odstotnem krčenju v zadnjem četrtletju lanskega leta znova skrčilo, bi se pojavila tehnična recesija. Po mnenju ekonomistov nemško gospodarstvo trenutno nima zagona. Najnovejše napovedi za leto 2023 predvidevajo v najboljšem primeru le rahlo rast, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Analitiki in vlada so več mesecev napovedovali, da bo rast cen, zlasti energentov, potisnila gospodarstvo v recesijo. Vendar se zaradi mile zime niso uresničili najhujši scenariji, kot je pomanjkanje plina, ki bi pustilo globoke posledice na nemškem gospodarstvu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.