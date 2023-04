Finančno ministrstvo: Dviga davka na dodano vrednost ne bo

Vlada v okviru evropskega semestra, kar je proces usklajene priprave in poročanja o ukrepih ekonomske in fiskalne politike držav članic Evropske unije, vsako leto pripravi nacionalni reformni program in program stabilnosti. V slednjem skladno z zahtevami Evropske komisije in Pakta za stabilnost in rast med drugim opredeli večletni makroekonomski in fiskalni okvir, so še pojasnili na ministrstvu.

Vlada bo Program stabilnosti 2023 sprejela in poslala Evropski komisiji ta teden, v dokumentu pa ne napoveduje dviga stopenj DDV.

Poglavje programa stabilnosti je skladno z zahtevami Evropske komisije za vse države članice tudi Analiza občutljivosti salda sektorja država. Omenjena analiza prikazuje elastičnost določenih kategorij proračunskih izdatkov in prejemkov, ki izhaja iz spremembe posameznega ekonomskega dejavnika.

"Gre torej zgolj za analizo vpliva spremembe različnih ekonomskih dejavnikov, na primer inflacije in rasti zaposlenosti, ali kakšne druge spremembe na saldo sektorja država," so še navedli v sporočilu za javnost.

Analiza predstavlja ekonometrično vrednotenje različnih ukrepov, zato smo v njej jasno zapisali, da je potrebna previdna interpretacija.

Analiza ne predstavlja napovedi prihodnjih odločitev vlade, ampak le prikazuje posamezne ovrednotene odklone od osnovnega fiskalnega scenarija, narejenega na podlagi napovedi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, še sporočajo z ministrstva za finance.