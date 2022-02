Energija, delnice, kruh: kakšen bo vpliv ruske invazije na trge?

Ukrajinska kriza sicer že tedne straši vlagatelje na borzah in dviguje cene surovin, vendar je dogajanje z včerajšnjo invazijo ruske vojske dobilo novo dimenzijo. Kot poroča Reuters, se vlagatelji v Evropi in ZDA pripravljajo na turbulenten dan, poln izgub.

Čeprav večina svetovnih delniških trgov zaradi krize v Ukrajini že dva tedna nepretrgoma beleži izgube, pa analitiki po poročanju Reutersa za danes napovedujejo velike zdrse. Vlagatelje ne skrbijo le posledice ruskega rožljanja z orožjem v imenu miru, temveč tudi odgovor ZDA in drugih držav na invazijo.

Energijski šok?

Čeprav bo največ težav na področju energentov zaradi spora z Rusijo imela Evropska unija, bo posledice mogoče občutiti po vsem svetu, poroča Marketwatch. Na udaru bo predvsem nafta, ki bo najverjetneje presegla ceno sto ameriških dolarjev za sodček. To bi negativno vplivalo na gospodarsko rast vseh zahodnih držav, ki je še vedno negotova zaradi koronakrize.

Na udaru pa bo predvsem Evropa, ki je v veliki meri odvisna od ruskih energentov, predvsem od zemeljskega plina. Čeprav cene na energetskih trgih že več mesecev neprestano rastejo, analitiki napovedujejo, da bodo najverjetneje v prihodnjih dneh dobesedno eksplodirale.

Razlog za to naj bi se skrival v dejstvu, da so energenti najmočnejše orožje Rusije, če želi odgovoriti na sankcije Zahoda. Mnogo analitikov pa kljub temu meni, da si Rusija ne more privoščiti energetske vojne z Zahodom in da na trgu energentov ne bo večjih sprememb.

Cene zemeljskega plina so se po poročanju Reutersa od Putinove napovedi v povprečju dvignile za šest odstotkov.

Dražji kruh?

So pa že začele rasti cene pšenice, moke in posledično kruha. Rusija in Ukrajina sta namreč veliki proizvajalki in izvoznici žit, zato zahodna podjetja skrbijo ne samo sankcije, temveč tudi oskrbovalne verige. Večina žit iz obeh držav potuje v tujino prek pristanišč v Črnem morju, ki je trenutno v središču dogajanja. Po včerajšnji najavi Putina se je pšenica podražila za 2,3 odstotka, soja pa za 1,5 odstotka.

Kaj čaka delnice

Azijske borze so se že odzvale na invazijo Ukrajine in so trgovalni dan končale (oziroma nekatere so ravno pred zaprtjem) v rdečih številkah. Vendar izgube niso bile velike, največ izgublja glavni indeks v Hongkongu Hang Seng (okoli tri odstotke), medtem ko so izgube preostalih pomembnejših azijskih borz gibljejo med enim odstotkom in 1,5 odstotka.

Evropske borze, ki so včerajšnji dan končale v od enoodstotnem do dvoodstotnem minusu, se bodo kmalu odprle.

Bitcoin razočaral

Poleg energentov se draži tudi zlato, katerega cena je ponoči dosegla 13-mesečni vrh. Dogajanju na borzah pa sledi trg kriptovalut, ki je globoko v rdečem. Bitcoin, ki je v zadnjem tednu izgubil več kot 15 odstotkov, je po Putinovi najavi zdrsnil na 36 tisoč dolarjev.