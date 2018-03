Ena največjih optik v državi bankrotirala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podjetje Sentina, ki upravlja eno največjih verig optik pri nas, je po spletu okoliščin končalo v stečaju.

Njegova direktorica Uršula Obran se je pritožila na odločitev sodišča, vendar ni bila uspešna. To pomeni, da se optika zapira, brez dela pa bo ostalo nekaj manj kot 30 ljudi.

Za klavrn konec optike, ki je začela poslovati leta 2009 na Štajerskem in se nato hitro širila po vsej državi, je krivo nespretno reševanje finančnih težav.

Zamudila pri pripravi načrta sanacije

Po prihodkih od prodaje je optika Sentina druga največja v Sloveniji. V letih 2015 in 2016 jih je ustvarila več kot tri milijone evrov. Ob tem je poslovala z nekaj deset tisoč evri dobička. Za primerjavo, največja optika Clarus, ki se ukvarja tudi z diagnostičnimi pregledi, na letni ravni ustvari sedem milijonov evrov prihodkov.

Še konec leta 2016 je imelo podjetje Sentina za 1,2 milijona evrov finančnih obveznosti in še dober milijon evrov dolga do dobaviteljev. V začetku preteklega leta pa so se začele blokade računov.

Presekal jih je predlog za začetek postopka prisilne poravnave, ki ga je Obranova tik pred koncem lanskega leta vložila na sodišče. S tem je skušala začasno prekiniti blokade, stabilizirati poslovanje in se skozi prisilno poslovanje rešiti dolgov.

Ob tem bi morala sodišču predložiti tudi načrt finančnega prestrukturiranja, poročilo o finančnem položaju in poročilo pooblaščenega revizorja, vendar tega v predpisanem 15-dnevnem roku ni naredila.

Zato sodišču ni preostalo drugega, kot da zavrže predlagano prisilno poravnavo in podjetje pošlje v stečaj.

Foto: Sentina

Prosila za nekaj mesecev časa

Obranova se je obrnila na višje sodišče in vztrajala, da je sklep nezakonit.

Pojasnila je, da si je prizadevala pripraviti zahtevane priloge, a jih zaradi nepredvidljivih okoliščin ni mogla pravočasno predložiti sodišču. Med drugim se je zapletlo oziroma zavleklo ocenjevanje premoženja podjetja v tujini. Zagotovila je, da bi bile vse priloge nared najpozneje do 30. marca.

"Začetek stečajnega postopka bi pomenil izredno veliko škodo tako za dolžnika kot upnike, ki bi bili v postopku prisilne poravnave poplačani bistveno bolje," je opozorila.

Na višjem sodišču njenih pozivov niso uslišali in so potrdili začetek stečaja.

"Trgovine bomo zaprli"

Že v četrtek je tako delo začel stečajni upravitelj Rok Sodin, ki za zaposlene nima dobrih novic.

"Trgovine bomo zaprli," je dejal za Siol.net. Po njegovih besedah ni razloga, da bi nadaljevali poslovanje, razen če bi obstajal dober poslovni načrt, po katerem bi podjetje poslovalo pozitivno.

Obranova za komentar ni bila dosegljiva.