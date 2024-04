Izbira porotnikov v kazenskem sodnem procesu proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu po poročanju ameriških medijev poteka presenetljivo hitro, saj so odvetniki in tožilci do torka zvečer v nasprotju s pričakovanji izbrali že sedem od skupaj 12 porotnikov in šest rezerv, ki jih potrebujejo za postopek. Ta se bo nadaljeval v četrtek.

Prva zaslišanja prič v zgodovinskem prvem kazenskem sodnem procesu proti nekdanjemu predsedniku ZDA se bodo tako predvidoma lahko začela že v ponedeljek, ne pa šele čez dva tedna, kot so predvidevali številni, na čelu s sodnikom Juanom Merchanom, poroča televizija MSNBC.

Trump je obtožen ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu pred volitvami leta 2016. V primeru obsodbe mu v najslabšem primeru grozi več let zapora, možna pa je tudi zgolj denarna kazen.

Trumpovi odvetniki so pred začetkom procesa sodišče zasuli s številnimi vlogami in zahtevami, med drugim za izločitev sodnika in selitev sojenja z Manhattna na Staten Island, kjer prebivalci večinoma podpirajo Trumpa.

Trump je od petih newyorških mestnih občin leta 2020 na predsedniških volitvah največji poraz doživel na Manhattnu, na Staten Islandu pa je dobil večino glasov. Njegovi odvetniki so trdili, da na Manhattnu ne bo mogoče sestaviti nepristranske porote.

Okoli 100 porotnikov odpadlo že na začetku

Sodnik Merchan je v torek hitro izključil večjo skupino potencialno pristranskih porotnikov s pozivom, naj dvignejo roko tisti, ki ne morejo biti nepristranski. Okrog 100 se jih je tako nemudoma odpravilo domov. Odvetniki in tožilci so potem začeli zaslišanja tistih, ki so se opredelili za nepristranske.

Obe strani lahko z utemeljenim razlogom izločita neomejeno število porotnikov. Za izločitev brez razloga pa sta omejeni na po deset in doslej sta obe strani porabili polovico takšnih ugovorov. Trump je lahko spoznan za krivega le s soglasno odločitvijo porote. En sam glas proti pomeni, da bo razglašen za nedolžnega.

V torek je odmevalo sodnikovo opozorilo Trumpu, naj si ne drzne ustrahovati porotnikov, že v ponedeljek pa mu je povedal, da mora biti na sojenju vsak dan zasedanja, sicer bo moral v pripor. Prihodnji teden bo Merchan odločil o zahtevi tožilstva, da bi Trumpa za vsak morebiten napad na pričo kaznoval s po tisoč dolarji kazni.

Trump je ob odhodu s sodišča v torek dejal, da bi morali sodnika izločiti, ker da je pristranski in "sovraži Trumpa". "Sedaj bi moral biti v Pensilvaniji, na Floridi in v drugih državah," je dejal predsedniški kandidat republikancev, ki v času sojenja ne more voditi kampanje na terenu in sodni proces označuje za vpletanje v volitve.