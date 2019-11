Država premagala družino Janković na sodišču

Sodišče je na predlog države razveljavilo poenostavljeno prisilno poravnavo družbe Electa Holding, krovne družbe v poslovnem imperiju družine Janković. Samo s to "prisilko" so hoteli odpisati za sedem milijonov evrov dolga.

Višje sodišče je ugodilo pritožbi državnega odvetništva in razveljavilo postopek ter ga vrnilo v ponovno odločanje okrožnemu sodišču v Ljubljani.

Iz sklepa višjega sodišča, pod katerega je kot predsednica senata podpisana Vesna Jenko, izhaja, da Damijan Janković kot direktor družbe Electa Holding ni predložil vseh listin, ki bi jih moral v skladu z zakonodajo, sodišče prve stopnje pa je zato sprejelo nezakonit sklep o potrditvi poenostavljene poravnave. Janković bo moral v ponovljenem postopku sodišču predložiti manjkajoče listine in zagotoviti, da bo tokrat odločalo v skladu z zakonom.

Foto: STA Pritožbeno sodišče ugotavlja, da so v notarskem zapisniku upniki, ki so glasovali za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave, sicer navedeni, vendar brez identifikacijskih podatkov, niti ni pri vsakem od upnikov naveden skupni znesek njegove terjatve po stanju na dan začetka postopka prisilne poravnave niti način glasovanja o poenostavljeni prisilni poravnavi.

Prav tako iz posodobljenega seznama preizkušenih terjatev, ki ga je predložil dolžnik, niso razvidni pravni temelji njihovega nastanka. Dolžnik je v posodobljenem seznamu terjatev kot pravne temelje navedel le odkup terjatve, posojilo, sodba, račun, plačilni nalog..., ugotavlja sodišče.

Država je v pritožbenem postopku trdila, da Electa Holding ni pošteno in v celoti prikazala svojega finančnega stanja in da mu zato pravnega varstva ne more nuditi. Poudarjala je, da se v vseh postopkih pojavlja isti večinski upnik, to je podjetje v lasti Jana Beca. Kljub temu ji ni uspelo dokazati, da je družina Janković zlorabila institut poenostavljene prisilne poravnave. Sodišče je državi svetovalo, da ima še vedno možnost vložiti tožbo zoper sklep o potrditvi postopka.

Država ukrepala tik pred zdajci

Na Siol.net smo prvi razkrili, da se je državno odvetništvo pritožilo na sklep o potrditvi postopka. To je storilo septembra letos, dan zatem, ko je v parlamentu potekala razprava o zlorabah poenostavljenih "prisilk", člani komisije za nadzor javnih financ pa so se zaradi zadeve Janković soglasno zavzeli za čimprejšnje popravke insolvenčne zakonodaje. Pritožbo je okrožno sodišče vložilo kot upnik, saj mu podjetje Electa Holding dolguje za dobrih 3000 evrov neplačanih taks in drugih stroškov.

Okrožno sodišče je pritožbo vložilo še zadnji dan, preden bi sklep, pod katerega se je podpisala sodnica Majda Čebulj, postal pravnomočen. S poenostavljeno "prisilko" Electe Holding so si želeli Jankovićevi odpisati sedem milijonov evrov dolgov.