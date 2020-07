Drugi tir: Državna revizijska komisija zavrnila revizijski zahtevek Avstrijcev

Avstrijski gradbinec Swietelsky, ki na avstrijski strani gradi drugo cev karavanškega predora, 2TDK očita kršitve, ker mu ni priznal sposobnosti in ga posledično ne bo povabil k sodelovanju v drugi fazi postopka in k oddaji ponudbe za glavna dela na drugem tiru, poroča STA.

Državna revizijska komisija zavrnila revizijski zahtevek Avstrijcev

"Državna revizijska komisija ni ugotovila naročnikovih kršitev, saj je ta upravičeno ocenil, da Swietelsky ni izkazal izpolnjevanja naročnikovih zahtev v zvezi z nominiranimi kadri," so sporočili iz državne revizijske komisije. Kot so dodali, je avstrijski gradbinec v nasprotju s pozivom 2TDK in v nasprotju z zakonodajo zamenjal prvotno nominirani kader.

"Ker Swietelsky niti na podlagi prijave niti na podlagi naknadne dopolnitve prijave, h kateri je bil pozvan, ni izkazal, da so nominirani kadri v okviru referenčnih projektov sodelovali v zahtevanih vlogah, naročniku ni mogoče očitati kršitev, ker vlagatelju ni priznal sposobnosti in ga ne bo povabil k oddaji ponudb v drugi fazi postopka," je sklenila revizijska komisija. Zahtevka za revizijo sta poleg avstrijskega gradbinca vložila tudi Gorenjska gradbena družba in Kolektor CPG, komisija pa bo o njiju odločila z ločenim sklepom.

Kolektorju dovolili vpogled v javne podatke

Komisija je sicer pri oddaji naročila za glavna dela že odločila, da se družbi Kolektor CPG dovoli vpogled v javne podatke. Novogoriški gradbinec, ki mu je v konzorciju z dvema turškima gradbincema 2TDK sicer priznal sposobnost, tako, da bo trojico v drugi fazi oddaje javnega naročila pozval k oddaji ponudbe, je v zahtevku za revizijo projektnemu podjetju očital kršitve pri vpogledu v prijave ostalih kandidatov.

2TDK je za dela med Divačo in Črnim Kalom prejel 15 ponudb, pri čemer jih pet ni bilo ustreznih, za dela med Črnim Kalom in Koprom pa je bilo prvotno oddanih 14 ponudb, od katerih so bile neustrezne štiri. Foto: Urad vlade za komuniciranje

Kolektor je v zahtevku trdil, da 2TDK ostalim kandidatom ne bi smel priznati sposobnosti, posledično pa ti kandidati ne bi smeli biti povabljeni k sodelovanju v drugi fazi oziroma k oddaji ponudbe. Ker je vlagatelj v zahtevku za revizijo izkazal, da mu naročnik neupravičeno ni omogočil vpogleda v del dokumentacije, je državna revizijska komisija na podlagi zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja Kolektorju projektnemu podjetju 2TDK naložila, da gradbincu omogoči vpogled v imena in priimke zastopnikov pravnih oseb, v dokazila o nekaznovanosti v prijavi kandidata ob upoštevanju varovanja osebnih podatkov in vpogled v podatke o referenčnih poslih, izvedenih v tujini.

V igri za glavne posle ostajajo štiri domača podjetja

2TDK je za dela med Divačo in Črnim Kalom prejel 15 ponudb, pri čemer jih pet ni bilo ustreznih, za dela med Črnim Kalom in Koprom pa je bilo prvotno oddanih 14 ponudb, od katerih so bile neustrezne štiri. V igri za glavna dela kot vodilni partnerji ali del konzorcija sicer ostajajo štiri slovenska podjetja, in sicer v sklopu konzorcijev Kolektor CPG, Gorenjska gradbena družba, CGP in novogoriški Ginex International. Ponudbe za dela, ki so v obeh sklopih skupaj ocenjena na okoli 700 milijonov evrov, so oddala predvsem kitajska in turška podjetja, pa tudi gradbinci iz Italije, Avstrije, Švice in Češke. Od evropskih podjetij je poleg slovenskih v ožjem izboru le največji češki gradbinec Metroslav.