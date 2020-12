Delodajalci vztrajajo: minimalna plača naj se zamrzne

V Trgovinski zbornici Slovenije in obeh delodajalskih združenjih so pozvali k zamrznitvi minimalne plače. Na fotografiji predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah.

V Trgovinski zbornici Slovenije in obeh delodajalskih združenjih so pozvali k zamrznitvi minimalne plače. Na fotografiji predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah. Foto: STA

V Trgovinski zbornici Slovenije in obeh združenjih delodajalcev so po poročanju STA opozorili, da se mnoga podjetja spopadajo z izjemno oteženimi gospodarskimi razmerami, povezanimi z epidemijo covid-19, in si na vse načine prizadevajo za ohranitev poslovanja in delovnih mest.

"Spremenjen način določitve višine minimalne plače za leto 2021 po formuli, kot izhaja iz zakona o minimalni plači, bi v tem trenutku dodatno nesorazmerno obremenil gospodarstvo. Tega dodatnega bremena mnoga podjetja ne bi prenesla," so zapisali v pozivu, ki so ga pred petkovo sejo naslovili na ekonomsko-socialni svet.

Predlagajo, da se višina minimalne plače ne spreminja

Po njihovih navedbah je treba upoštevati, da bi višji stroški dela pomenili dodatno zmanjševanje števila delovnih mest. Zato višanju minimalne plače s 1. januarjem 2021 nasprotujejo. Predlagajo, da se minimalna plača za prihodnje leto določi v višini 940,58 evra mesečno, torej v enaki višini, kot je bila določena za letos.

"Ob tem se zavedamo, da je tudi za zaposlene delo v trenutnih razmerah, povezanih z ukrepi za preprečevanje širjenja covid-19, oteženo," so zapisali in dodali, da zato predlagajo tudi, da se v okviru sedmega protikoronskega zakona sprejme ukrep, na podlagi katerega bodo vsi zaposleni v gospodarstvu, ki so prejemniki minimalne plače in delo tudi dejansko opravljajo, v letu 2021 prejeli mesečni krizni dodatek, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov, ter ga v celoti plača država.

Sindikati ostro nasprotujejo zamrznitvi minimalne plače s prvim januarjem 2021. Na fotografiji je predsednica ZSSS Lidija Jerkič. Foto: STA

Na temo minimalne plače so se oglasili tudi v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC). Kot so zapisali, podpirajo rast minimalne plače ob gospodarski rasti. "V času akutne krize, kot smo ji priča zdaj, pa bomo z njenim dvigom ogrozili številne, že tako socialno šibke," so zapisali. Mnoga podjetja, ki so bila že prej šibka, pa tudi nekatera, ki so bila pred krizo finančno močna, bijejo boj za preživetje, so opozorili in se pridružili drugim gospodarskim organizacijam pri pobudi za zamrznitev minimalne plače.

Sindikati ostro proti zamrznitvi minimalne plače

Sindikati po drugi strani ideji o zamrznitvi ostro nasprotujejo. Predsedstvo ZSSS je sklenilo začeti s pripravami na vse oblike sindikalnega boja. Tudi glavni odbor sindikata SVIZ je z veliko večino izglasoval sodelovanje sindikata v splošni stavki, če bi vlada in državni zbor posegla v zakonsko opredeljeno uskladitev minimalne plače s prvim januarjem 2021.

Zahtevam, da sedmi protikoronski zakon ne sme vsebovati določbe o zamrznitvi minimalne plače, se je pridružila tudi Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam. Za dosego tega cilja se je sklenila pridružiti pripravam za splošno stavko in drugim sindikalnim aktivnostim poroča STA.