Delavke mariborskega Aprila bodo vložile predlog za stečaj

Agonija 30 delavk mariborskega tekstilnega podjetja April, ki so po novem letu ostale pred vrati podjetja, še ni razrešena. Na pomoč jim je priskočil Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije, s katerim bodo zaposlene še danes ali v sredo na sodišče vložile zahtevo za stečaj podjetja.

Nedavno imenovani direktor David Šega, nekdanji mariborski odvetnik, je na silvestrovo zaposlenim šiviljam poslal pošto, da jih podjetje ne potrebuje več in jim predlagal, naj same vložijo izredne odpovedi delovnega razmerja.

Delavke se s tem seveda ne strinjajo, saj bi tako izgubile pravico do neizplačanih treh plač in petih regresov, zato vse od 3. januarja kljub temu prihajajo na delo, a ostajajo pred zaprtimi vrati tovarne v Melju. Da bi se stanju pred vrati in v mrazu izognile, razmišljajo o napovedi stavke, ki bi jo do odločitve glede uvedbe stečaja izvajale na svojih domovih.

Delavke se niso upale sindikalno organizirati

Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije je delavkam že jeseni ponudil pomoč pri izvedbi stavkovnih aktivnosti, a se delavke, ki se niso upale sindikalno organizirati, niso odločile za takšen korak.

Kot je za STA povedal generalni sekretar sindikata Anton Rozman, so se zdaj spet srečali z njimi in jim ponudili pomoč vsaj pri predlogu za uvedbo stečajnega postopka. S tem bodo lahko uveljavile vsaj pravice iz jamstvenega sklada za izplačilo neizplačanih obveznosti in normalnega prehoda na zavod za zaposlovanje. "Skušal sem navezati stik z vodstvom podjetja, a se niso odzivali," je dodal Rozman.

Predstavnik sindikata na podravski območni enoti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Jaka Šilak je za STA pojasnil, da po zadnjih pogovorih s pravnimi strokovnjaki, delavkam stavke verjetno niti ne bo potrebno napovedati in bodo vseeno lahko ostale doma. V dopisu je namreč zapisano, da jim ne morejo zagotavljati dela.

Še danes ali jutri bodo vložili zahtevo za stečaj

Zagotovo pa bodo še danes ali v sredo vložili stečaj, kar je odvisno predvsem od tega, kako hitro jim bo uspelo zbrati potrebno dokumentacijo.

Šivilje so se sicer po prejemu pisma s strani vodstva podjetja obrnile na lastnika Ljuba Javorška, ki pa jih je v slogu, ki so ga delavke že vajene, odpravil z besedami: "Kar ste si skuhale, to požrite. Dela za vas ni." Na vprašanje, zakaj jih podjetje ne odpusti samo in zakaj vodstvo ne predlaga stečaja, če ni dela, pa jim je odvrnil, da jim tega ne bo razlagal. Javoršek ne komunicira niti z mediji.

Delavke so bile nad odločitvijo presenečene, saj so še v decembru delale nadure in šivale ob sobotah, ker je bilo veliko naročil. Šivale naj bi za povezano podjetje Sedmi dan, ki še naprej deluje na istem naslovu.

Delovna inšpekcija odkrila več nepravilnosti

Delavke so se odpravile tudi na inšpektorat za delo, kjer so za STA pojasnili, da so na tožilstvo podali naznanilo suma storitve kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu, medtem ko nadzor pri obeh delodajalcih še ni v celoti zaključen. Družbi Sedmi dan so ob tem izdali tudi opozorilo zaradi oviranja nemotenega opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora.

Sicer pa je delovna inšpekcija v obeh podjetjih v zadnjih treh letih opravila več nadzorov in pri tem ugotovila nepravilnosti glede izplačil regresa, plač in nadomestil za plačo, pri izdajanju pisnih obračunov plač, evidencah na področju dela in socialne varnosti ter glede ocene tveganj, ki so jim izpostavljeni zaposleni.

V zvezi s tem so podjetju doslej skupaj izrekli za 28.000 evrov glob, po 2900, 2000 in 1000 evrov pa še posameznim odgovornim osebam podjetja. Delodajalcu so ob tem izrekli še opomin ter izdali upravno odločbo, s katero so mu odredili odpravo ugotovljenih nepravilnosti, vendar vsi izrečeni ukrepi še niso pravnomočni, še poroča STA.