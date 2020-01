Delavke, ki so ostale pred vrati, vložile predlog za stečaj podjetja April

Ena od tridesetih delavk mariborskega tekstilnega podjetja April, ki so po novem letu ostale pred vrati tega podjetja, je v skladu z napovedmi ob pomoči Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije v sredo na mariborsko sodišče naslovila zahtevo za začetek stečaja, je za STA povedal predstavnik sindikata Jaka Šilak.

Delavke so v torek zjutraj od delodajalca prejele izjavo, da lahko ostanejo doma, saj jim ne more zagotavljati dela oz. plačila za delo. "Čeprav jih s tem ni direktno napotil na čakanje, je zapisano čisto povod za čakanje in zato so delavke od torka doma," je za STA dejal Šilak.

Postopek bi se lahko zavlekel tudi za pol leta

Sodišče bi lahko o predlogu za začetek stečajnega postopka v najboljšem primeru dokončno odločilo v mesecu dni. Ker pa je mogoča pritožba lastnika podjetja, se stvari lahko zavlečejo tudi za pol leta. Ta je sicer precej verjetna, saj naj bi lastnik v zadnjih mesecih premoženje podjetja prenašal na družbo Sedmi dan, kjer proizvodnja z delom šivilj poteka naprej, še piše STA

Pred kratkim imenovani direktor David Šega je na silvestrovo delavkam poslal pošto, da jih v podjetju ne potrebujejo več, in jim predlagal, da same vložijo izredne odpovedi delovnega razmerja. Delavke se s tem niso strinjale, saj bi tako izgubile pravico do neizplačanih plač in regresov, zato so od 3. januarja kljub temu prihajale na delo v podjetje Ljuba Javorška, a ostajale pred zaprtimi vrati podjetja v Melju, še piše STA.