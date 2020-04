Nobelovec Joseph Stiglitz je v prvi epizodi pogovorne oddaje CoronaNomics, ki si jo v angleškem jeziku lahko ogledate v zgornjem posnetku, izrazil prepričanje, da je ameriški predsednik Donald Trump osebno odgovoren za smrtne primere okuženih z novim koronavirusom v ZDA.

Stiglitz: Trump ne razume znanosti oziroma je ni razumel že od začetka

"Predsednik se je stalno izmikal. Rezultat tega je, da bo umrlo še veliko ljudi. On osebno je odgovoren za smrtne žrtve. To je bilo popolnoma nepotrebno. Če bi upošteval to, kar pravi znanost, bi ukrepal veliko prej. Gre za to, da ne razume znanosti oziroma da je ni razumel že od začetka. To nas je pustilo nezaščitene," je menil Stiglitz, ki je bil sicer svetovalec nekdanjih demokratskih ameriških predsednikov Billa Clintona in Baracka Obame.

Spomnimo, da je vodja ameriškega inštituta za nalezljive bolezni Anthony Fauci v nedeljo izrazil mnenje, da bi hitrejše ukrepanje ameriških oblasti v epidemiji novega koronavirusa čez lužo lahko rešilo številna življenja. Po poročanju BBC so v ZDA do srede zvečer potrdili že skoraj 640 tisoč okužb z novim koronavirusom, epidemija pa je zahtevala že več kot 30.800 smrtnih žrtev.

"Ne bi me presenetilo, če bi bila stopnja brezposelnosti 20- ali 30-odstotna"

Trump je sicer danes sporočil, da je vrhunec epidemije v ZDA že mimo in da bodo posamezne zvezne države že ta mesec obudile posamezne gospodarske dejavnosti. Stiglitz je po poročanju Independenta glede vpliva epidemije na ameriško gospodarstvo dejal, da bi lahko zaradi zaprtja različnih gospodarskih dejavnosti službo izgubila skoraj tretjina ameriške delovne sile.

Stopnja brezposelnosti bi bila po tem scenariju lahko primerljiva s tistimi v času velike gospodarske krize oziroma tako imenovane velike depresije, ki se je začela leta 1929 in končala sredi 30. let prejšnjega stoletja. "Nikoli nismo doživeli nečesa tako nenadnega. Po ocenah, ki jih že imamo, bi bila stopnja brezposelnosti lahko 15-odstotna, torej najvišja od časa velike depresije. Ne bi me presenetilo, če bi bila stopnja brezposelnosti 20- ali 30-odstotna," je povedal Stiglitz.

V zadnjih treh tednih je za nadomestilo za brezposelnost zaprosilo že 16 milijonov Američanov. Fotografija prikazuje ljudi na Floridi, ki čakajo v avtomobilih, da bodo prišli na vrsto za izpolnitev obrazca za nadomestilo za brezposelnost. Foto: Reuters

V zadnjih treh tednih je za nadomestilo za brezposelnost zaprosilo že 16 milijonov Američanov, kar se v ameriški zgodovini ni zgodilo še nikoli. V času zadnje gospodarske krize, ki se je čez lužo začela leta 2008, je stopnja brezposelnosti narasla na deset odstotkov, tedenski zahtevki za nadomestilo pa niso presegli številke 700 tisoč. Za primerjavo: v začetku letošnjega aprila so pristojni v samo tednu dni dobili rekordnih 6,6 milijona zahtevkov za nadomestilo za brezposelnost.

Nobelovec: Ukrepanje evropskih vlad boljše od ameriškega reševanja krize

Stiglitz je med drugim izrazil prepričanje, da je evropski način reševanja krize po modelu, da vlade plačajo podjetjem, da delavce pošljejo na čakanje, boljši od ameriškega pristopa, po katerem vsak ameriški državljan z letnim bruto dohodkom pod 75 tisoč dolarjev prejme 1.200 dolarjev oziroma dobrih 1.100 evrov pomoči. "Večina Američanov se glede svojega zdravstvenega zavarovanja zanaša na delodajalca. V času epidemije covid-19 se je to izkazalo za katastrofo," je poudaril nobelovec.

Ob tem je sicer dodal, da pošiljanje čekov posameznikom ni sporno, posvaril pa je, da omenjena denarna pomoč ne bo dosegla vseh tistih ljudi, ki jo zares potrebujejo. Med njimi so na primer gospodinjske pomočnice, ki plačo prejemajo v gotovini, brezdomci, ljudje, ki nimajo odprtih davčnih računov in vsi tisti državljani, ki še niso vložili davčnih napovedi.

"Na žalost tisti ljudje, ki najbolj potrebujejo pomoč, niso vložili davčnih napovedi. Administracija pravi, da bo preteklo nekaj mesecev, preden bodo dobili čeke, kar pomeni, da bodo najbolj ranljivi posamezniki dalj časa brez podpore," je še pojasnil Stiglitz.