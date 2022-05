Cene stanovanj v Ljubljani spet blizu rekordom, vendar ...

V večini katastrskih občin v Ljubljani so stanovanja lastnike aprila menjala za podobne cene kot v preteklih mesecih, odstopanja med posameznimi meseci so minimalna. Izjema je Šiška, kjer so cene stanovanj po zdaj dostopnih podatkih glede na iztrženo vsoto za kvadratni meter dosegle zgodovinske rekordne vrednosti.

Aprila so rabljena stanovanja v Ljubljani lastnike menjala za povprečno 3.342 evrov za kvadratni meter, kar je malenkost več kot mesec prej, vendar še vedno pod januarskimi rekordi. "Cene so dosegle vrh ali pa so zelo blizu," pravi nepremičninski posrednik Roman Prskalo.

Eno najpogostejših vprašanj v zadnjem času je, ali so cene stanovanj v Ljubljani dosegle vrh. Kot kažejo podatki v spodnjem grafu, stanovanja glede na ceno kvadratnega metra že nekaj mesecev menjajo lastnike za bolj ali manj podobne vsote. To potrjujejo tudi nepremičninski posredniki. "Rast na nepremičninskem trgu se je v zadnjih dveh mesecih ustavila. Tako z vidika rasti cen kot števila poslov," pravi nepremičninska agentka Maša Pečar iz agencije Ljubljana Nepremičnine.

"Povpraševanje po stanovanjih v zadnjih mesecih ni več tako divje," pravi nepremičninski agent Roman Prskalo iz agencije Metropola IN. Foto: Osebni arhiv Tudi nepremičninski agent Roman Prskalo iz agencije Metropola IN pravi, da povpraševanje po stanovanjih v zadnjih mesecih "ni več tako divje" in da so cene dosegle vrh ali pa so zelo blizu. "Stanovanja se sicer še kupujejo, ampak predvsem kot investicije. Ljudi skrbi visoka inflacija in želijo svoj denar zavarovati," pravi Prskalo. Tudi Pečarjeva izpostavlja investicijske nakupe stanovanj, poleg tega pa nove domove iščejo predvsem mlade družine in tisti, ki so v to primorani. Recimo ljudje, ki se ločujejo.

Oba nepremičninska posrednika poudarjata, da večina ljudi (ki stanovanj ne kupujejo kot investicij) novo nepremičnino financira s posojilom. "Približno 80 odstotkov vseh poslov, ki niso za investicijske namene, je financiranih s posojili," je dejala Pečarjeva.

Ukrajina in nepremičninski trg

"Tujci pač ne hodijo v Slovenijo, ker vidijo, da je le 600 kilometrov od Ukrajine," poudarja nepremičninska posrednica Maša Pečar iz agencije Ljubljana Nepremičnine. Foto: Osebni arhiv Od začetka ukrajinske vojne je tako, kot da bi nekdo "potegnil ročno". To se ne pozna samo pri domačih, temveč tudi tujih kupcih. "Teh praktično ni več," pravi Pečarjeva. Po njenih besedah je Ukrajina preblizu Slovenije. "Tujci pač ne hodijo v Slovenijo, ker vidijo, da je le 600 kilometrov od Ukrajine," poudarja Pečarjeva.

Tako Pečarjeva kot Prskalo sta zaznala prihod beguncev iz Ukrajine, vendar ti stanovanj ne kupujejo, temveč jih najemajo. "Vendar stanovanja iščejo le za kratek čas, torej v povprečju za od tri od štiri mesece. Očitno upajo, da bo Ukrajina kmalu osvobojena," je še dejala Pečarjeva.

V nadaljevanju članka vam bomo predstavili najdražja stanovanja, ki so zamenjala lastnika aprila letos, ter gibanje cen za kvadratni meter prodanih rabljenih in novozgrajenih stanovanj po posameznih katastrskih območjih v Ljubljani od januarja 2020 do aprila 2022.

Zakaj samo Ljubljana?

V članku smo analizirali prodajo novih in rabljenih stanovanj zgolj v Ljubljani. Razlog za to se skriva predvsem v številu poslov, saj je nepremičninski trg najbolj dejaven prav v prestolnici. Za statistično analizo poslov in cen nepremičnin mora biti na voljo dovolj velik vzorec, da so podatki še vedno relevantni.

Aprilski rekordi za kvadratni meter – 5.727 evrov za kvadratni meter

189 tisoč evrov oziroma 5.727 evrov za kvadratni meter je kupec odštel za 33 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Smrtnikovi ulici 3. Malo več kot 200 tisoč evrov je stalo 36 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Rimski cesti 17. Za kvadratni meter je novi lastnik torej odštel 5.694 evrov.

Aprilski rekordi za najdražja stanovanja – 510 tisoč evrov za 196 kvadratnih metrov

Med prijavljenimi transakcijami za nakup stanovanja v aprilu je bila najvišja za 196 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Stoženski ulici 12. Kupec je za kvadratni meter stanovanja tako odštel le 2.602 evra. V Kosezah pa je lastnika zamenjalo 105 kvadratnih metrov veliko stanovanje. Cena je bila 404 tisoč evrov oziroma 3.848 evrov za kvadratni meter.

Šiška tako draga še ni bila

Kvadratni meter rabljenega stanovanja je bil po kar nekaj mesecih nadvlade drugih katastrskih občin aprila najdražji v središču Ljubljane. V večini katastrskih občin v Ljubljani so stanovanja lastnike menjala za podobne cene kot v preteklih mesecih, odstopanja med posameznimi meseci so minimalna. Izjema je Šiška, kjer so cene stanovanj po zdaj dostopnih podatkih glede na iztrženo vsoto za kvadratni meter dosegle zgodovinske rekordne vrednosti.

Center – 3.549 evrov za kvadratni meter

Povprečna cena za kvadratni meter prodanega stanovanja v središču Ljubljane je v primerjavi z marcem pretekli mesec malo zrasla, vendar je še pod rekordnimi vrednostmi iz oktobra in decembra lani. Tudi število poslov je upadlo. Še marca je bilo prijavljenih 80 poslov s stanovanji v središču mesta, aprila pa le 18 (končna številka bo najverjetneje okoli 40).

Bežigrad – 3.247 evrov za kvadratni meter

Stanovanja za Bežigradom niso lastnikov za tako nizke cene menjala že vse od avgusta lani. Povprečne cene kvadratnega metra prodanega stanovanja upadajo že vse od decembra lani.

Moste - Polje – 3.133 evrov za kvadratni meter

Po marčevskem skoku so se aprila cene stanovanj v katastrski občini Moste - Polje vrnile na povprečne vrednosti zadnjega pol leta in se spet približale ceni tri tisoč evrov za kvadratni meter, kjer so bile nazadnje januarja letos.

Rudnik – 2.091 evrov za kvadratni meter

Aprila sta bila za območje Rudnika prijavljena le dva posla s stanovanji, zato je podatek o povprečni ceni nerelevanten. Poslov s stanovanji je bilo na Rudniku v primerjavi z drugimi deli Ljubljane sicer vedno veliko manj.

Vič - Trnovo – 3.481 evrov za kvadratni meter

Cene pa so poskočile v katastrski občini Vič - Trnovo, in sicer v povprečju za kar 300 evrov za kvadratni meter. Tudi prijavljenih poslov bo najverjetneje na koncu dvakrat več kot marca.

Šiška – 3.467 evrov za kvadratni meter

Rekorden mesec pa so dosegli posli s stanovanji v Šiški. Cena kvadratnega metra prodanega stanovanja je v povprečju znašala skoraj 3.500 evrov, kar je najvišja vsota v samostojni Sloveniji. Očitno so se prodajala predvsem držaja stanovanja, saj je število poslov v primerjavi z marcem upadlo.