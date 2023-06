Britanski varuh konkurence: Amazon lahko prevzame proizvajalca sesalcev Roomba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Namen posla je razširiti Amazonove ambicije glede umetne inteligence in pametnega doma, poroča AFP. Foto: Guliver Image

Britanski urad za konkurenco in trge (CMA) je odobril Amazonov 1,7 milijarde dolarjev vreden prevzem ameriškega podjetja Irobot, proizvajalca robotskih sesalnikov Roomba. Po ugotovitvah CMA prevzem ne bo povzročil pomislekov glede konkurence v Združenem kraljestvu, so so sporočili iz urada. V Amazonu pozdravljajo odločitev.