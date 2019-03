Bratuškova v iskanje novega najemnika za letališče duhov

Na infrastrukturnem ministrstvu so po januarskem razhodu s kitajskimi najemniki začeli izdelavo cenitvenega poročila, s katerim bodo določili vrednost državnega premoženja na letališču, kar bo podlaga za objavo razpisa za novega najemnika.

Prodaja ni v igri, tudi koncesija verjetno ne

Na ministrstvu se še niso povsem odločili, a verjetno za mariborsko letališče ne bodo podelili koncesije, kot so to storili na brniškem letališču (na fotografiji). Leta 2014 so jo podelili nemškemu Fraportu, in sicer za 40 let (do 2054). Foto: Ana Kovač Načrti ministrstva so torej za zdaj še naprej povezani z oddajo letališča, ne pa s podelitvijo daljše koncesije, za kar so si kar nekaj časa prizadevali pri družbi Aerodrom Maribor, trenutnem najemniku letališča, podprtim s kitajskim kapitalom družbe SHS Aviation. Ta je po zagotovilih ministrstva do zdaj poravnal vse pogodbene obveznosti.

Na ministrstvu, ki ga vodi Alenka Bratušek, sicer pravijo, da še vedno proučujejo tudi druge mogoče rešitve, ki bi omogočile dolgoročni razvoj letališča, medtem ko morebitna prodaja letališča, o kateri je ministrica pred časom prav tako že govorila kot o tretji možnosti, v tem trenutku ni predvidena.

Bi lahko letališče prevzela država?

Obstaja celo možnost, da bi upravljanje letališča prevzela država, a po zatrjevanju ministrice Alenke Bratušek le kratkoročno. Z letališčem bi imeli okrog milijon evrov stroškov letno. Foto: STA "Predvidevamo, da bo razpis objavljen aprila. Pogoji glede najemnine bodo določeni v skladu s predpisi, ki določajo ravnanje s stvarnim premoženjem države," na vprašanje, ali bodo glede na izkušnje z zdajšnjim najemnikom kakorkoli spreminjali najemne pogoje, odgovarjajo na ministrstvu.

Dodajajo, da so ob upoštevanju predpisov, ki določajo ravnanje s stvarnim premoženjem države, vsi postopki za izbiro novega najemnika do izteka odpovednega roka izvedljivi, ministrstvo pa ob tem preverja tudi druge mogoče rešitve. Za to, da bi v primeru neuspešnega razpisa ali zamude pri njegovi izvedbi vskočila država ter začasno prevzela upravljanje letališča in osebja, v tem trenutku pogoji niso izpolnjeni.

Glede na ponedeljkove odgovorove Bratuškove na poslansko vprašanje poslanca SMC Branislava Rajića se vseeno zdi, da niti takšna možnost ni izključena, a kot je dejala, je lahko ta zgolj kratkoročna. Približno milijon evrov letno so stroški, ki bi jih nosil državni proračun, a je tudi to za prazno in nedelujoče letališče po njenem mnenju absolutno preveč.

Če letališče zapremo, ga ne bomo več odprli

Tudi lokalni prebivalci, ki so se množično uprli načrtovanim prostorskim spremembam na letališču, se morajo po mnenju ministrice odločiti, ali si želijo letališča. Takšno, kot je danes, namreč očitno nima prihodnosti. Foto: STA V zvezi s prihajajočim razpisom je pripomnila, da tisti, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti do države, ne bodo mogli biti novi najemniki, saj noče čez dve leti spet ponavljati zgodbe, ker si nekdo premisli, tudi če gre pri tem za nekakšen način izsiljevanja. "Dejstvo je, da letališče doslej ni zaživelo tako, kot bi moralo," je dodala Bratuškova.

Spomnila je še na trenutni postopek spreminjanja državnega prostorskega načrta, s katerim bi se lahko lotili podaljšanja letališke steze in v okviru katerega je bilo v javni razpravi vloženih kar 140 pripomb pretežno lokalnega prebivalstva. Po njenih besedah se bodo morali tudi ljudje v regiji odločiti, ali si letališča sploh želijo. Takšno, kot je danes, brez prostorskih sprememb, očitno nima prihodnosti, pravi ministrica.

"Se pa še kako zavedam, da ga, če ga enkrat zapremo, zaradi vseh potrebnih certifikatov nikoli več ne bomo odprli," je bila jasna Bratuškova, ki si še vedno želi dobiti resnega najemnika, ne pa nekoga, ki bo spet prodajal mačka v žaklju. Zagotovila je še, da se za zdaj na ministrstvu ne pogovarjajo o zaprtju letališča.