Borze v prostem padu, na Wall Streetu najbolj črn dan v več kot 30 letih

Indeksi na newyorških borzah so včerajšnje trgovanje sklenili z globokimi padci, potem ko se vse večji del ameriškega in svetovnega gospodarstva zaustavlja zaradi pandemije koronavirusa. Gre za najslabši dan za indeks Dow Jones po letu 1987. Evropske delnice so najcenejše po letu 2013.

Trgovanje na Wall Streetu je bilo takoj po včerajšnjem odprtju samodejno začasno ustavljeno, potem ko so se tečaji delnic močno znižali. Indeks Dow Jones je trgovanje nato sklenil pri 20.188,52 točke, kar je 2997,10 točke oz. 12,93 odstotka manj kot v petek. To je največji padec indeksa po oktobru 1987 ter njegova najnižja raven po februarju 2017.

Indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 se je oblikoval pri vrednosti 2386,13 točke, kar je 324,89 točke oz. 11,98 odstotka manj kot ob začetku. Tehnološki indeks Nasdaq pa je izgubil 970,28 točke oz. 12,32 odstotka in trgovanje sklenil pri 6904,59 točke.

Evropske borze v mesecu dni padle za tretjino

Pot navzdol so nadaljevali tudi tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi. V ospredju ostaja pandemija novega koronavirusa in drastični ukrepi držav za preprečevanje širjenja okužb. Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 se je znižal za 5,25 odstotka, v mesecu dni pa so izgubili že tretjino vrednosti.

V Frankfurtu je indeks DAX izgubil 4,01 odstotka, v Parizu pa indeks CAC 40 5,75 odstotka. Padel je tudi indeks borze v Londonu FTSE 100, namreč za 4,01 odstotka.

Na mesečni ravni so Eurostoxx 50, DAX in CAC 40 izgubili že dobrih 36 odstotkov vrednosti, FTSE 100 je 30 odstotkov pod ravnijo izpred meseca dni.

Negativen dan tudi na Ljubljanski borzi

Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP je včeraj izgubil 4,72 odstotka in se oblikoval pri 725,41 točke. Vsi tečaji pomembnejših delnic so izgubili.

Najbolj se je znižal tečaj delnicam NLB, ki je izgubil 8,3 odstotka. Močno navzdol so se obrnile še delnice Luke Koper, ki so se pocenile za 7,7 odstotka, ter Cinkarne Celje in Save Re, ki so izgubile 7,4 oziroma 7,3 odstotka.

Delnice Zavarovalnice Triglav so izgubile 5,9 odstotka, Telekoma Slovenije 5,8 odstotka, Petrola 4,2 odstotka in Uniorja 2,9 odstotka. Najmanj so izgubile delnice Krke, in sicer 2,3 odstotka.